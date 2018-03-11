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Рубрика: Спорт

"Спартак" одолел в концовке "СКА-Хабаровск"

Текст: Артур Нанян
Московский "Спартак" обыграл на своем поле "СКА-Хабаровск". Единственный мяч уже на последней минуте забил Фернандо - 1:0.

"Хабаровчане не дадут нам сыграть завтра в свой футбол. Нам будет очень непросто", - заявил накануне встречи главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Если честно, эта фраза итальянца походила больше на дежурный комплимент в адрес соперника. Но на деле все оказалось так, как и предсказал Каррера: "СКА" действовал самоотверженно, заставив хозяев в концовке встречи перейти на навал.

Справедливости ради, "Спартак" создал достаточно моментов для взятия ворот. Но хабаровчан выручал их голкипер Александр Довбня. Чего стоит хотя бы его сейв в эпизоде с пенальти Квинси Промеса. Да, голланднец пробил бесхитростно, однако Довбня отреагировал на его удар. И не позволил лидеру "красно-белых" забить первый мяч в этом году.

И все же москвичи вымучили победу. Когда казалось, что потери очков не миновать, блестящим ударом со штрафного отметился Фернандо. Как итог - 1:0. И "Спартак" сравнялся по очкам (41) с ЦСКА, который после сегодняшней победы над "Ахматом" (3:0) поднялся на вторую строчку.

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