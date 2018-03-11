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Рубрика: В мире

Трамп и Ким Чен Ын могут провести саммит на межкорейской границе

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: Олег Кирьянов / РГ Фото: Олег Кирьянов / РГ
Фото: Олег Кирьянов / РГ

Встреча лидеров США и Северной Кореи может пройти на межкорейской границе в местечке Пханмунчжом. Это один из возможных вариантов места для организации американо-северокорейского саммита. Об этом сегодня журналистам заявил сотрудник администрации президента Республики Корея на условиях анонимности.

Напомним, что в последние недели дипломатические усилия Сеула на северокорейском направлении позволили совершить прорыв. Сначала побывавшие в Пхеньяне спецпредставители президента РК договорились с Ким Чен Ыном о проведении в конце апреля межкорейского саммита. А затем в Вашингтоне Дональд Трам принял переданное через все тех же южнокорейских спецпредставителей президента РК устное послание Ким Чен Ына с предложением о встречи. Ориентировочная дата встречи Трампа и Кима - май этого года.

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Межкорейский и американо-северокорейский саммит - это безусловно самая главная тема для политической повестки дня Южной Кореи, а потому местные журналисты и СМИ не перестают "терзать" свои источники, надеясь получить хоть какую-то информацию. Многих особенно интересует то, где решат провести переговоры Трамп и Ким Чен Ын.

Как заявил сегодня журналистам высокопоставленный сотрудник администрации президента РК, южнокорейская часть расположенного на межкорейской границе Пханмунчжома - один из рассматриваемых для встречи вариантов.

"Пханмунчжом является одним из возможных и вероятных вариантов", - сказал чиновник. В качестве точного места был назван "Дом мира" на южнокорейской стороне границы. Интересно, что именно там в конце апреля состоится встреча лидеров Юга и Севера Кореи - Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.

В Сеуле и Вашингтоне подтвердили, что они уже начали готовиться каждый к своему саммиту, но при этом очевидно, что обе встречи будут идти в одной "связке". Результаты одного неизбежно повлияют на исход другого. В этой связи в Сеуле отметили, что они тесно сотрудничают с американцами по поводу всего комплекса вопросов, связанного с саммитами.

"Думаю, что многие технические вопросы США и КНДР согласуют напрямую через тот же канал общения в Нью-Йорке… Но место встречи, повестка дня обсуждается с нами тоже, мы делаем свои предложения и даем советы" , - пояснил южнокорейский чиновник.

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Одновременно он признал, что Пханмунчжом все же один из достаточно многих вариантов для организации саммита США и КНДР. Среди прочих возможных мест он назвал Швецию, Швейцарию и снова Южную Корею - субтропический курортный остров Чечжу.

Зарубежные СМИ добавили в этот список и другие варианты. По мнению ряда экспертов, есть возможность, что саммит будет решено провести в Пекине или "на самой нейтральной территории" - на борту какого-либо судна в международных водах.

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