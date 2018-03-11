Трамп огласил условие отмены пошлин на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп назвал условие отмены введенных пошлин на сталь и алюминий. По словам американского лидера, Соединенные Штаты откажутся от пошлин, если страны ЕС отменят аналогичные меры в отношении американской продукции.

"Если этого не произойдет, то мы введем пошлины также на автомашины и другие вещи, - вот это будет по-честному!" - добавил Трамп.

Между тем еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что Брюссель не намерен бездействовать и пригрозила ответными мерами, передает ТАСС.

Трамп ранее подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25 процентов и десять процентов. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов. Данное решение вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США.