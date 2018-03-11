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Рубрика: В мире

Уже не игры

Глава Белого дома просит разработчиков видеоигр оздоровить общество
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)
Недавний массовый расстрел 17 человек в одной из школ штата Флорида вновь обострили общественную дискуссию в США о способах борьбы с проявлениями насилия. В основном эта дискуссия вращается вокруг мер по ограничению оборота оружия.

Но президент США Дональд Трамп предложил взглянуть на проблему с иного ракурса. Как сообщает издание The Verge, на минувшей неделе глава Белого дома провел встречу с руководителями крупных компаний индустрии видеоигр, конгрессменами и родительскими организациями. Трамп начал встречу с того, что продемонстрировал собравшимся видеоролик, смонтированный из различных жестоких и изобилующих кровью эпизодов в популярных играх-шутерах. "Здесь ведь полно насилия, правда?" - спросил Трамп окружающих после просмотра видео. Кстати, в одной из игр террористы по сюжету расстреливали пассажиров в вымышленном аэропорту в Москве.

Учителям во Флориде разрешат носить оружие

Ранее президент, комментируя стрельбу во Флориде, написал в "Твиттере", что все чаще слышит о "влиянии видеоигр на мышление молодых людей". Но с учетом первой поправки к конституции США государство практически лишено возможности вводить ограничения на содержание видеоигр. Поэтому Трамп призвал их разработчиков к добровольному пересмотру системы возрастных рейтингов для игр или принятию других мер, которые могли бы "оздоровить общество". Президента отчасти поддержал автор ряда популярных стрелялок Уоррен Спектор, написавший в комментарии к видеозаписи, что тем, кто связан с разработкой подобных игр "должно быть стыдно". Представители игровой индустрии отбивались тем, что научных доказательств связи насилия в обществе с содержанием видеоигр пока нет. А участвовавший во встрече психолог Патрик Марки утверждал: 80 процентов массовых убийц не интересовались компьютерными стрелялками. Критики Трампа обвиняют его в попытке уйти от дискуссии об ограничениях на оборот оружия.

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