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Рубрика: В мире

У берегов Ливии спасли 335 беженцев

Военно-морские силы Ливии спасли в Средиземном море 335 беженцев из Египта, Марокко, Алжира и других африканских и арабских стран.

ООН: У побережья Ливии утонули около 90 мигрантов

Всего береговой патруль за субботу совершил три спасательные операции. Беженцев доставили на морскую базу Триполи, передает РИА Новости. Им была оказана медицинская помощь.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

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