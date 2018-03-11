В Госдуме отреагировали на планы Яроша о захвате регионов России

В Госдуме прокомментировали заявление экс-главы запрещенного в РФ экстремистского движения "Правый сектор" Дмитрия Яроша о том, что у Украины якобы есть потенциал для захвата ряда территорий России.

Ранее Ярош заявил о том, что после "зачистки" Донбасса и возвращения Крыма в состав Украины Киеву необходимо захватить ряд российских территорий. Это Кубань, Ростовская область и Воронеж. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

Председатель комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников иронически предложил Ярошу попробовать захватить Воркуту. "Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена", - сказал Калашников, которого цитирует РИА Новости.

Такие заявления в очередной раз доказывают, что жители Крыма сделали правильный выбор, считает парламентарий.

Депутат ГД Алексей Журавлев тоже отреагировал на слова Яроша.

"Если бандеровцы хотят до конца пройти путь своих гитлеровских предшественников, мы их проведем по нему", - написал он в Twitter.