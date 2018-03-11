В Хорватии нанесен удар по международной наркомафии

В Республике Хорватии (РХ) проведена международная спецоперация под кодовым названием "Мята" ("Nana"), в ходе которой изъято свыше 100 кг кокаина, арестовано 13 человек, среди них находится и местный гражданин Степан Прнят, известный как хорватский Пабло Эскобар.

"Можно констатировать, что это одна из важнейших акций в истории хорватских силовиков", - заявил начальник Управления криминальной полиции Анте Гудель.

По данным МВД РХ, после получения оперативной информации о деятельности преступного сообщества во главе со Степаном Прнятом, попавшим в поле зрения спецслужб еще в 2007 году в связи с поставками героина и кокаина в Европу, было принято решение обратиться за помощью к другим странам. В результате спецоперации приняли участие правоохранительные органы Германии, Австрии, Словении, Голландии, Италии, Панамы, Испании, Колумбии, США, а также Европол.

В хорватской полиции сообщили, что с самого начала операции в 2017 году уже арестованы тринадцать членов "балканско-колумбийского наркокартеля", изъято 100 кг кокаина, 140 кг марихуаны, 55 тысяч евро, 70 тысяч пачек сигарет. Известно также, что наркотики были размещены в герметичных металлических контейнерах и спрятаны среди двух тонн металлолома.

Атташе канцелярии DEA (Drug Enforcement Administration, агентство в составе Министерства юстиции США) в Хорватии Мэтью Филман также обозначил значимость проведенной спецоперации, указав, что борьба с данным преступным сообществом осложнялась постоянной сменой наркоторговцами тактики.

Напомним, что, по данным ООН, в Европу из Афганистана поступает порядка 150 тонн героина. Из них 80 процентов - по так называемому балканскому маршруту. При этом годовой доход преступных группировок от торговли смертельным зельем составляет три миллиарда долларов. Албанская мафия контролирует 75 процентов поставок героина в Западную Европу и около 50 процентов поставок в США.