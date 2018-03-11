В Китае разрешили главе государства править бессрочно

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили исторические поправки к конституции. Теперь концепция китайского лидера Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новой эре" будет упоминаться в преамбуле к основному закону наряду с идеями Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. А статья об ограничении пребывания у власти председателя КНР двумя пятилетними сроками упраздняется.

Как передает ТАСС, эти и другие поправки поддержали почти три тысячи депутатов, двое проголосовали против и трое воздержались. Таким образом, Си Цзиньпин, который также занимает два ключевых государственных поста - генсека ЦК Компартии Китая и главы армии - сможет переизбраться на третий срок в 2023 году, то есть через десять лет после начала своего правления. А вопрос о поиске его преемника откладывается на неопределенный срок.

По мысли самого 64-летнего председателя КНР, шаги по централизации власти позволят, наконец, провести структурные реформы в государстве, обществе и экономике, анонсированные более четырех лет назад. Среди ключевых нововведений предполагается создание Государственного надзорного комитета - независимого от других ветвей власти ведомства, призванного осуществлять контроль за чиновниками и государственными компаниями. В его работу не смогут вмешиваться ни административные учреждения, ни частные лица.