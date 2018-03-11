В Польше запретили торговать по воскресеньям

В Польше с сегодняшнего дня введены ограничения на торговлю по воскресеньям. На такую меру, предусмотренную вступившим в силу законом о торговле по воскресеньям, власти пошли чтобы освободить продавцов от работы в этот день и дать им возможность провести время с семьей. Кроме того, для Польши существенную роль сыграл религиозный фактор - теперь продавцы в воскресенье смогут посетить церковь.

Впрочем, новые правила коснутся не всех. Запрет на торговлю не распространяется на торговцев базовыми продуктами, в том числе аптеки, кондитерские, заправки и магазины цветов, а также торговые точки в зданиях аэропортов и вокзалов.

Для нарушителей предусмотрен немалый штраф, примерно эквивалентный сумме от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Ограничения на торговлю по воскресеньям существуют и в других странах Старого Света, например, во Франции.