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Рубрика: В мире

Изгнание торговцев в храм

В Польше запретили торговать по воскресеньям
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)
В Польше вступил в силу закон о запрете торговли по воскресеньям. В минувшую субботу поляки вспомнили, что такое очереди за продуктами, а самым популярным в социальных сетях были хештеги #ОткройтеМагазины и #ПокупаюКогдаХочу.
Польские церковные иерархи добиваются, чтобы люди по воскресеньям вместо шоппинга посещали мессы. Фото: REUTERS Польские церковные иерархи добиваются, чтобы люди по воскресеньям вместо шоппинга посещали мессы. Фото: REUTERS
Польские церковные иерархи добиваются, чтобы люди по воскресеньям вместо шоппинга посещали мессы. Фото: REUTERS
В церковной коммуне Баварии оплата за жилье не менялась уже 500 лет

Согласно опросам до сих пор 63 процента жителей Польши ходили в магазины в последний день недели. Но отныне, по мнению власти и близких к ней церковных иерархов, воскресенье будет выходным, чтобы поляки могли беспрепятственно посещать воскресную мессу. Напомним, что после прихода к власти в Польше партии "Право и Справедливость" епископат, определенная часть которого способствовала успеху этой политической силы на выборах, выдвинул требование к правительству о "возвращении польскому народу воскресенья как религиозной, семейной и культурной ценности". Инициативу поддержали некоторые общественные организации и профсоюзы", несмотря на комментарии специалистов, что следствием закона станут увольнения в торговых сетях. А выиграют от него только владельцы маленьких частных магазинчиков, где зарплаты сотрудников, как правило, ниже, чем в крупных фирмах. Более того, торговые сети пытаются спасти ситуацию, продлевая часы работы в пятницу и субботу до позднего вечера. Эти шаги, а также увеличившийся поток покупателей в остальные дни сводят на нет "заботу" о простых продавцах, права которых отстаивали профсоюзы. По данным председателя польского совета торговых центров Радослава Кнапа, которое приводит Gazeta Wyborcza, за первый год действия закона работу потеряют от 20 до 40 тысяч человек, не только работники магазинов, но и сотрудники ресторанов, кинотеатров, детских клубов в торговых центрах. Тем не менее сначала парламент, а затем и президент Анджей Дуда одобрили эту законодательную инициативу, с 1 марта закон вступил в силу, а 11 марта магазины по всей стране впервые не открылись для покупателей.

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