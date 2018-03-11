В Сети высмеяли обещание Порошенко запустить на Украине 4G

Обещание президента Украины Петра Порошенко обеспечить в стране стандарт связи 4G уже в текущем году вызвало реакцию у пользователей социальных сетей.

"Планируется, что в 2018 году в абсолютном большинстве областных центров мобильные операторы запустят 4G связь, - написал глава государства в своем профиле в Facebook. - Надеюсь, что в Киеве связь четвертого поколения появится уже через несколько месяцев".

"Пока наша бюрократия разберется с частотами и всякими разрешениями, во всем мире будет уже 7G", - подшучивает пользователь Владимир Герасимов.

"Вот это победа, - иронизирует Василь Оболонский. - Осталась мелочь, сделать в Киеве стабильный 3G, а то пока глючит".

"В Киеве у Киевстара (украинский оператор сотовой связи - "РГ") и 3G нет, например, на Подоле, улице Кировоградская, улице Соломенская, - вторит Станислава Козий. - Писала им, жаловалась, но им некогда, осваивают 4G".

"На какую полочку положить это обещание?, - задается вопросом Сергей Кравченко. - Туда же, где зарплаты по тысяче гривен в день, обещание расследовать убийства журналистов и людей на майдане, а также побороть коррупцию?".

А Евгений Непомнящий интересуется: "А это что, заслуга президента? Спасибо".