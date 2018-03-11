Владимир Путин исключил возможность возврата Крыма Украине

Владимир Путин заявил, что не существует обстоятельств, при которых Крым и Севастополь будут возвращены в состав Украины.

"Да что вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", - сказал президент РФ в рамках интервью для телефильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованного в соцсетях.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ после проведенного там в 2014 году референдума. Воссоединение с Россией поддержали 96,7 процента и 95,6 процента имеющих право голоса жителей, соответственно.