Президент РФ Владимир Путин рассказал, что был внутри танка "Армата", и это его работа как главнокомандующего.

"Я залезал, смотрел. Верховный главнокомандующий обязан это делать, обязан посмотреть своими глазами. Это часть моей работы", - сказал он в фильме, размещенном в соцсетях.

"Армата", выпускаемая на "Уралвагонозаводе", может передвигаться по шоссе со скоростью до 90 километров в час и с запасом хода до 500 километров. Такие показатели являются рекордными для танков подобного класса.

Впечатляет и 125-милимитровая пушка Т-14 с дальностью стрельбы до семи километров и скорострельностью до 15 выстрелов в минуту. При этом танк малозаметен в инфракрасном, радио- и магнитном диапазонах, и способен "ослеплять" вражеские ракеты мультиспектральными завесами и электромагнитным оружием, что снижает уязвимость бронетехники перед ПТУР противника.

От вражеских ракет и снарядов танк надежно оберегает также активная защита "Афганит" и динамическая защита "Малахит". Благодаря этому комплексу "Армата" практически полностью защищена от РПГ.

Серийное производство Т-14 начнется в 2019 году, сейчас машина проходит испытания в войсках. В перспективе на базе "Арматы" будет создан танк-робот.