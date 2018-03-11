Владимир Путин рассказал о том, чего нельзя прощать

Владимир Путин рассказал, что умеет прощать, но не всё.

"Да, но не всё", - сказал президент России в фильме, размещенном в соцсетях.

"Предательство", - ответил глава государства на уточняющий вопрос о том, что простить нельзя.

Путин также пошутил, что с ним лучше не спорить.

"Лучше бы не делать этого, конечно", - сказал он.

На шуточный вопрос почему, неужели это опасно, Путин сказал: "Нет". И добавил, что пошутил про то, что с ним спорить не нужно.

Ранее, напомним, Владимир Путин в интервью Владимиру Соловьеву в фильме "Миропорядок 2018" признался, что он, как и большинство россиян, оптимист.