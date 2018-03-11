Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО

Грузия и Украина пока не проделали той работы, которая необходима для разговора об их членстве в НАТО. Уверенность в этом выразил специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью информагентству УНИАН.

"Им нужно было сделать много работы, и сейчас обеим странам еще многое остается сделать", - сказал Волкер, добавив, что инструментом для вступления в североатлантический альянс является предоставление стране-кандидату плана действий по членству (ПДЧ). Он выразил мнение, что Украина должна была получить этот план еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.

"США выступали за предоставление ПДЧ для Грузии и Украины, что было правильно, и что должно быть сделано", - отметил дипломат, пояснив, что сам по себе план гарантией предоставления членства в будущем не является. В его трактовке ПДЧ - это "инструмент, путь помощи стране к подготовке с тем, чтобы в будущем она стала надежным кандидатом".

В 2008 году ряд государств выступали против предоставления ПДЧ, полагая, что это создаст автоматизм в получении членства в альянсе. Несмотря на то, что Грузия и Украина тогда не получили плана действий, как напомнил Волкер, в обеих странах существуют годовые национальные программы, предусматривающие работу, аналогичную положениям ПДЧ.