Врач рассказал, какой вред мозгу человека наносит смартфон

Врач-эндокринолог из США Роберт Ластиг рассказал, что постоянные уведомления и предупреждения от смартфонов "приучают" мозг к постоянному напряжению и страху из-за ожидания, передает Business Insider.

Согласно данным специалиста, более 85% американцев испытывают стресс в результате частых проверок аккаунтов в социальных сетях и просмотров электронной почты. А это чревато расстройством и снижением функционирования префронтальной зоны мозга.

В итоге, по словам Роберта Ластига, человек "начинает глупеть". Эндокринолог пояснил, что мозг 97% людей может концентрироваться на выполнении одной задачи.

И каждое новое уведомление на смарфоне заставляет мозг "экстренно переключаться" и отвлекаться. При этом выделяется гормон стресса - кортизол, а также дофамин, вызывающий чувство удовольствия.

То есть, у человека со временем появляется устойчивое желание отвлечься, перекрывающее другие задачи.

Однако Ластиг не призывает отказаться от смартфонов и уж тем более не записывать их в категорию "однозначно вредных".

Выход - вытеснить гаджеты за границы "социально приемлемого поведения" и постараться отвыкнуть от привычки доставать телефон при людях, бесконечно проверяя сообщения.