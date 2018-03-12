Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 21 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4847; 2004, N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 40; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; 2006, N 1, ст. 10; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 31, ст. 3420; N 45, ст. 4634, 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4015; 2008, N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 29, ст. 3597; 2010, N 1, ст. 1; N 19, ст. 2291; N 25, ст. 3070; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002; N 31, ст. 4164, 4193, 4198, 4206, 4207, 4208; N 46, ст. 5918; 2011, N 1, ст. 23; N 7, ст. 901;N 15, ст. 2039; N 19, ст. 2714; N 23, ст. 3260; N 30, ст. 4585, 4590, 4600; N 48, ст. 6728, 6730; N 49, ст. 7025; N 50, ст. 7346, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 31, ст. 4320, 4322; N 41, ст. 5523; N 47, ст. 6402, 6403; 2013, N 8, ст. 718; N 19, ст. 2323; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4032, 4040, 4082; N 31, ст. 4191; N 44, ст. 5624, 5644; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6327, 6343, 6344; N 51, ст. 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6680, 6986; 2014, N 6, ст. 566; N 11, ст. 1092; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2310, 2324, 2327, 2330, 2335; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4218, 4256, 4259, 4278; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6654; N 52, ст. 7545; 2015, N 1, ст. 67; N 10, ст. 1416; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4376; N 44, ст. 6046; N 48, ст. 6710; 2016, N 1, ст. 28, 79; N 26, ст. 3877, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 4223, 4226, 4238, 4251, 4286; N 52, ст. 7489; 2017, N 1, ст. 51; N 11, ст. 1535; N 15, ст. 2140; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 24, ст. 3487; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4755, 4812, 4814, 4815, 4828; 2018, N 1, ст. 21, 35) следующие изменения:

1) абзац первый статьи 19.7 после цифр "19.713," дополнить цифрами "19.714,";

2) дополнить статьей 19.714 следующего содержания: "

Статья 19.714. Непредставление сведений либо представление недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти

1. Непредставление сведений о пожарной опасности в лесах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, либо несвоевременное представление таких сведений, либо представление их не в полном объеме, либо представление недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Непредставление сведений о лесных пожарах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, либо несвоевременное представление таких сведений, либо представление их не в полном объеме, либо представление недостоверных сведений о лесных пожарах -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.";

3) часть 1 статьи 23.24 после слов "статьей 8.451 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством)" дополнить словами ", статьей 19.714".

Президент Российской Федерации

В. Путин