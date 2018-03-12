АЕК подаст жалобу в ФИФА и УЕФА на действия владельца ПАОКа Саввиди

Греческий АЕК подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на действия российского бизнесмена, владельца клуба ПАОК Ивана Саввиди, который, угрожая арбитру матча между этими командами, сорвал встречу. Об этом сообщает портал sport24.gr.

Инцидент произошел уже в добавленное к матчу время при счете 0:0, когда судьи не засчитали гол ПАОКа из-за офсайда. Команда возмущалась очень бурно, на поле появились и должностные лица клуба во главе с Саввиди, который угрожал арбитру, а на его поясе был предмет, похожий на пистолет в кобуре. Футболисты АЕКа отказались доигрывать матч, сомневаясь в собственной безопасности.

За такие действия клубных боссов ПАОКу могут грозить серьезные неприятности. Для лиц, угрожающих арбитрам или организаторам матча, дисциплинарный регламент греческого чемпионата предполагает штраф от 50 тысяч евро и запрет на посещение игр сроком от трех до пяти лет.

Команда же может быть наказана разными способами - от матча при пустых трибунах вплоть до перевода в низший дивизион. В этом случае по ПАОКу будет нанесен серьезный удар, учитывая, что на данный момент команда набрала 52 очка и в турнирной таблице чемпионата Греции занимает второе место, отставая от АЕКа на два балла.