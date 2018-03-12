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12.03.2018 11:41
Рубрика: Спорт

АЕК подаст жалобу в ФИФА и УЕФА на действия владельца ПАОКа Саввиди

Текст: Данила Жиляев
Фото: @protagongr/Twitter.com Фото: @protagongr/Twitter.com
Фото: @protagongr/Twitter.com

Греческий АЕК подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на действия российского бизнесмена, владельца клуба ПАОК Ивана Саввиди, который, угрожая арбитру матча между этими командами, сорвал встречу. Об этом сообщает портал sport24.gr.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Российский владелец клуба ПАОК сорвал матч чемпионата Греции

Инцидент произошел уже в добавленное к матчу время при счете 0:0, когда судьи не засчитали гол ПАОКа из-за офсайда. Команда возмущалась очень бурно, на поле появились и должностные лица клуба во главе с Саввиди, который угрожал арбитру, а на его поясе был предмет, похожий на пистолет в кобуре. Футболисты АЕКа отказались доигрывать матч, сомневаясь в собственной безопасности.

За такие действия клубных боссов ПАОКу могут грозить серьезные неприятности. Для лиц, угрожающих арбитрам или организаторам матча, дисциплинарный регламент греческого чемпионата предполагает штраф от 50 тысяч евро и запрет на посещение игр сроком от трех до пяти лет.

Команда же может быть наказана разными способами - от матча при пустых трибунах вплоть до перевода в низший дивизион. В этом случае по ПАОКу будет нанесен серьезный удар, учитывая, что на данный момент команда набрала 52 очка и в турнирной таблице чемпионата Греции занимает второе место, отставая от АЕКа на два балла.

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