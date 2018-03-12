Актриса популярного молодежного сериала обиделась на "Фотошоп"

21-летняя американская актриса и певица Лили Рейнхарт, которую теперь в большей степени знают по одной из главных ролей в молодежном телекомиксе "Ривердэйл", огорчилась, что ее фото для обложки журнала Cosmopolitan подверглось некоторой обработке в графическом редакторе.

На прискорбную, по мнению актрисы, ситуацию обратило внимание издание US Magazine. Уточняя: 8 марта бедняжка выложила в Stories своего Instagram-аккаунта оригинальный снимок и то, что было опубликовано в конечном итоге. Отметив, что ретушер цинично заузил ей талию.

"Вот так моя талия была "отфотошоплена" для Cosmopolitan Phillippines", - пожаловалась актриса на чудовищный произвол.

И далее разразившись гневным постом о том, что в настоящее время наблюдается "беспрецедентное движение за права женщин, так что ясно одно: наше время пришло". При этом, как поясняет юная актриса, это только начало, ведь впереди - долгий путь и "борьба еще не закончилась".

Согласно замечанию Лили, ей и ее партнерше по сериалу Камилле Мендес вполне комфортно в тех телах, которые у них есть. И они над ними "невероятно тяжело работали". И вот теперь все эти непосильные труды "коверкают ретушью". Несправедливо! И плевать им на какие-то там стандарты, навязываемые журналами.

Отмечается, что Камилла также поддержала подругу через Stories, выразив свою обеспокоенность проделками филиппинского "Космо". После чего журнал удалил "отфотошопленные" фото из своих соцсетей.

Очередная победа одержана!

Лили родилась в 1996 году в Кливленде, Огайо. С двенадцати играла в театре. В феврале 2016-го была утверждена на роль Бетти Купер в "Ривердэйле".

Ранее снялась в сериалах "Выживание Джека" и "Закон и порядок: Специальный корпус", фильмах "Хороший сосед", "Мисс Стивенс", "Короли лета", "Не махал, а тонул", "Лилит".

Премьера "Ривердэйла" состоялась в январе 2017 года. Сериал основан на комиксах "Арчи" и рассказывает про группу подростков, перед которыми слоями вскрываются неприглядные секреты маленького городка.