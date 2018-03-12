Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 47-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

Абзац десятый пункта 3 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1999, N 16, ст. 1937; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 7, ст. 610; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 6608; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 3406; N 40, ст. 5322; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 52, ст. 7510; 2017, N 31, ст. 4766; N 45, ст. 6581) изложить в следующей редакции:

"Объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации определяется исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, данных федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации, о стоимости жилищно-коммунальных услуг в конкретном субъекте Российской Федерации в расчете на 1 квадратный метр площади жилья за отчетный год, федерального стандарта социальной нормы площади жилого помещения, утвержденного Правительством Российской Федерации и применяемого для расчета межбюджетных трансфертов, а также исходя из установленного конкретным субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.".

Статья 2

Подпункт 1 пункта 3 статьи 232 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 161; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3609; 2009, N 26, ст. 3133; N 52, ст. 6403; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 19, ст. 2331; N 48, ст. 6165; 2014, N 26, ст. 3406; 2016, N 52, ст. 7510) изложить в следующей редакции:

"1) по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, данных федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации, о стоимости жилищно-коммунальных услуг в конкретном субъекте Российской Федерации в расчете на 1 квадратный метр площади жилья за отчетный год, федерального стандарта социальной нормы площади жилого помещения, утвержденного Правительством Российской Федерации и применяемого для расчета межбюджетных трансфертов, а также исходя из установленного конкретным субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;".

Статья 3

Абзац второй части третьей статьи 282 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 43, ст. 5084; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 26, ст. 3406; 2016, N 52, ст. 7510) изложить в следующей редакции:

"по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, данных федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации, о стоимости жилищно-коммунальных услуг в конкретном субъекте Российской Федерации в расчете на 1 квадратный метр площади жилья за отчетный год, федерального стандарта социальной нормы площади жилого помещения, утвержденного Правительством Российской Федерации и применяемого для расчета межбюджетных трансфертов, а также исходя из установленного конкретным субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;".

Статья 4

Часть пятую статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 128; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6452; 2013, N 19, ст. 2331;2014, N 26, ст. 3406; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 52, ст. 7510; 2017, N 45, ст. 6581) изложить в следующей редакции:

"Объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации определяется исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, данных федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации, о стоимости жилищно-коммунальных услуг в конкретном субъекте Российской Федерации в расчете на 1 квадратный метр площади жилья за отчетный год, федерального стандарта социальной нормы площади жилого помещения, утвержденного Правительством Российской Федерации и применяемого для расчета межбюджетных трансфертов, а также исходя из установленного конкретным субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.".

Президент Российской Федерации

В. Путин