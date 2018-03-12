Александр Калягин назвал уход Олега Табакова личной трагедией

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин выразил свои соболезнования жене Олега Табакова актрисе Марине Зудиной.

"Трудно найти слова утешения, если честно, наверное, их просто нет, когда уходит дорогой и любимый человек. Уход Олега Павловича Табакова - это огромная потеря для всей страны, а для Вас огромное горе, которое надо найти силы пережить, - говорится в заявлении Калягина. - Поверьте, я его разделяю всем своим сердцем, и для меня это тоже личная трагедия. Вместе с ним ушла целая эпоха, в которой он был одной из главных действующих фигур. Мы могли не встречаться, но мне было важно знать, что он есть. Я восхищался его творчеством, я восхищался им как педагогом, я восхищался им как руководителем. Нас связывала очень многое, нас связывал МХАТ, общая работа, наши учителя, нас связывала огромная жизнь".

"Мы день ото дня становимся все более одинокими, уходят друзья, коллеги. Это нестерпимо тяжело, больно, страшно. Примите мои искренние соболезнования, мои слова утешения Вашим чудесным детям, которые унаследовали таланты своих родителей. Низкий поклон ему за все, что он для всех нас сделал", - написал председатель Союза театральных деятелей в письме Марине Зудиной, полностью опубликованном на официальном сайте СТД РФ.

Там же он обратился к ученикам, друзьям и коллегам Олега Павловича:

"Великий артист, великий учитель, великий руководитель - и вот это трижды "великий" не кажется перебором. Какого масштаба был человек, и как трудно, мучительно дается это "был". Ведь еще в ноябре встречались на расширенном заседании секретариата СТД, на которое он ни мог не прийти, ведь говорили о судьбах коллег, о самых больных проблемах нашего театрального дела. А Олег всегда был там, где нужна была его помощь, и я знаю, скольким людям он помогал, никогда не афишируя. И в этом тоже был его человеческий размах, широта, мощь... Его актерский дар был совершенно уникальным, можно по пальцам посчитать и не только в наших российских пределах, но и в мире, артистов такого сценического обаяния. Его боготворили миллионы зрителей, его любила, без преувеличения, вся страна. Все, что он сыграл в театре, в кино, всегда было отмечено высочайшим талантом и мастерством. Мне кажется, что за всю огромную жизнь, у него не было ни одной неудачи. А какой он был педагог, каким обладал удивительным чутьем на таланты, скольких блистательных артистов вырастил. И он меня совершенно восхитил, когда создал свою театральную школу, куда привозил талантливых детей из глубинки, поскольку был уверен, что учиться актерскому мастерству надо сызмальства. Он вообще был созидающим человеком, еще совсем молодым человеком стал одним из основателей легендарного театра "Современник", а уже много лет спустя стал его руководителем. Организовал "Табакерку", а позже возглавил МХАТ, дав ему новую жизнь. Он был одним из строителей нашего общего театрального здания, без него по-другому бы развивалась театральная культура страны. А еще он был другом, с которым можно было рассориться, но как-то так, что обида быстро забывалась, а в памяти оставалось все то прекрасное, веселое и трагичное, что было прожито вместе. Мне очень тяжело сейчас, для меня это личная, очень горькая потеря. Вместе с ним ушла часть жизни, очень большая и важная для меня и очень для меня дорогая".