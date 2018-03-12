Аналитики назвали самые доходные активы с 1900 года

За последние 118 лет средняя стоимость предметов для коллекционирования увеличилась в десятки раз, акции обогнали по доходности облигации, а инвестиции в недвижимость, несмотря на низкие риски, оказались небезупречны. При этом впереди все классы активов может ждать довольно низкая доходность. Такие выводы содержатся в исследовании Global Investment Returns Yearbook 2018 швейцарской банковской группы Credit Suisse, где рассматриваются различные финансовые инструменты с 1900 года.

По оценке аналитиков Credit Suisse, с 1900 года в годовом выражении акциям удалось обойти облигации на 3,2 процента и векселя, включая казначейские, на 4,3 процента, что можно считать наградой за более высокий риск инвестирования в акции. При этом за последние 118 лет средняя цена предметов для коллекционирования выросла в 30 раз с точки зрения покупательской способности, что эквивалентно годовому росту цен на 2,9 процента, говорится в исследовании. Из предметов коллекционирования, по которым есть данные с 1900 года, лучшие показатели у вина (рост цен на него в годовом выражении с учетом инфляции составил 3,7 процента), в то время как у объектов искусства рост составлял всего 1,9 процента в год.

Несколько последних лет искусство отставало по динамике цен от классических автомобилей и вина, говорится в новом исследовании The Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII). Однако 2017 год стал годом его возвращения. "Волатильность на рынке предметов искусства подстегнула цены на послевоенные и современные произведения, - говорит директор исследовательской компании Art Market Research Себастьян Дути. - С 2016 года депрессивным рынком заинтересовались богатые коллекционеры, и их интерес прослеживался на протяжении всего 2017 года. К тому же аппетит такого крупного игрока, как Лувр, открывшего музей в Абу-Даби, еще больше давил на предложение". Вино, ставшее по итогам 2016 года, по данным Knight Frank, самым высокодоходным классом активов с ростом цены в 24 процента, в прошлом году заняло второе место с показателем индекса KFLII в 11 процентов.

По мнению аналитиков Credit Suisse, заявления о том, что инвестиции в недвижимость приносят хороший доход с более низким уровнем риска, ошибочны. По их подсчетам, с 1900 года реальный прирост капитала в мире составил минус два процента в год. Инвестиции в недвижимость были менее рискованными, чем в акции, но и утверждать об их безупречной надежности нельзя: так, цены на жилье в США упали больше чем на 36 процентов в реальном выражении с их пика в 2005 году до падения в 2012 году, говорится в исследовании. Скептически аналитики смотрят и на драгметаллы: золото, серебро и бриллианты принесли за 118 лет доход ниже, чем казначейские облигации США, пишут они.

По прогнозу экспертов Credit Suisse, впереди ожидаемая доходность всех классов активов, вероятно, будет низкой. Их расчеты показали, что когда реальные процентные ставки остаются низкими, как сейчас, то и доход в будущем будет ниже.

Драгоценные металлы за 118 лет оказались менее доходными, чем казначейские блигации США

Акции исторически считаются более доходным инструментом - они обладают большей спекулятивной составляющей и в отдельные периоды времени перекуплены на фоне чрезмерного оптимизма на фондовых площадках, говорит аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. В этом их ключевое отличие от векселей и облигаций, которые, несмотря на ценовые колебания к моменту погашения, выкупаются эмитентом по номиналу с фиксированной доходностью по процентной ставке, напоминает он.

По мнению Дроздова, к вложению в акции нужно подходить более обдуманно, чем в инструменты с фиксированной доходностью, выбирая моменты, когда рынки подвержены депрессивным настроениям и бумаги торгуются на минимальных отметках за несколько лет. "С 2009 года фондовые рынки США и Европы продемонстрировали колоссальный рост, что в среднесрочной перспективе создает угрозу для их серьезного снижения, вложения в акции на данном этапе выглядят нецелесообразными", - считает аналитик.

Рынок объектов коллекционирования менее ликвиден, нежели фондовый. Но инвестиции в предметы коллекционирования очень многообразны по видам активов. "В исследовании мы видим средние показатели, хотя внутри могут быть существенные разбросы: например, инвестиции в живопись старых мастеров и современное искусство", - указывает директор по стратегическому развитию УК "Альфа-Капитал" Вадим Логинов. По его мнению, сильный импульс росту цен на вино дал увеличившийся спрос со стороны китайских потребителей, особенно на вина инвестиционного качества из Бордо и Бургундии. Редкие коллекционные вина останутся популярным активом, прогнозирует аналитик.

На рынке недвижимости в последние годы сложилась не самая лучшая ситуация, цены не показывают высокого роста, говорит Дроздов. При этом недвижимости как активу присущи специфические риски - юридические или риски движения рынка, уточняет он. "Владение этим активом требует определенных расходов - например, налоги, коммунальные платежи, ремонт, страховка и так далее, и может случиться так, что амортизация недвижимости будет довольно дорогой, если недвижимость не будет расти в цене", - рассказывает Дроздов. Кроме того, надо помнить, что недвижимость - актив низколиквидный, быстро продать его бывает очень сложно, добавляет аналитик.

Инвестиции в недвижимость прошли пик своей популярности, соглашается Логинов. По его мнению, это произошло из-за трех факторов: низкого воспроизводства населения в развитых странах, удешевления строительства и низких потоков обеспеченных мигрантов. Таким образом, роста на рынке недвижимости в ближайшее время не предвидится, заключает аналитик.