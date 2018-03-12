Армянский священник рассказал о происхождении Благодатного огня

Армянский священник Самуил Агоян во время съемок репортажа в Храме Гроба Господня рассказал о сошествии Благодатного огня на Пасху. Об этом сообщает портал Israel Info.

Агоян заявил, что несколько раз видел, как патриархи зажигают восковые свечи от масляной лампады.

"Бог творит чудеса, но не на потеху людям", - рассказал священник, уточнив, что в этом событии нет мистики.

Высказывание Агояна вызвало возмущение представителя коптской церкви, который присутствовал на съемках.

"Огонь сходит с неба, и патриарх выносит его и делится им с окружающими", - опроверг он слова армянского священника.

Благодатный огонь каждый год зажигается в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сходя на свечи и лампады. Это чудо символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.