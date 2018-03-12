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12.03.2018 11:20
Рубрика: Общество

Армянский священник рассказал о происхождении Благодатного огня

Армянский священник Самуил Агоян во время съемок репортажа в Храме Гроба Господня рассказал о сошествии Благодатного огня на Пасху. Об этом сообщает портал Israel Info.

Фото: depositphotos.com
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Агоян заявил, что несколько раз видел, как патриархи зажигают восковые свечи от масляной лампады.

"Бог творит чудеса, но не на потеху людям", - рассказал священник, уточнив, что в этом событии нет мистики.

Высказывание Агояна вызвало возмущение представителя коптской церкви, который присутствовал на съемках.

"Огонь сходит с неба, и патриарх выносит его и делится им с окружающими", - опроверг он слова армянского священника.

Благодатный огонь каждый год зажигается в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сходя на свечи и лампады. Это чудо символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

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