Армия Сирии окружила два крупных форпоста террористов в Восточной Гуте

В городах Хараста и Дума в Восточной Гуте правительственные войска Сирии взяли в плотное кольцо террористов. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник на месте.

По его словам, с южной стороны армия находится на окраинах городов. Со стороны правительственной трассы Дамаск-Хомс ряд районов Харасты уже освобождены от террористов.

Боевики в свою очередь продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита.

Ранее в Минобороны России заявили о том, что группировки боевиков в Восточной Гуте начали бои друг с другом. Мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать жертвами столкновений.

В воскресенье по гуманитарному коридору покинули анклав 52 мирных жителя населенного пункта Мисраба, в том числе 26 детей.