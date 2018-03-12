Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 45-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2002, N 22, ст. 2026; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 27, ст. 2717; N 52, ст. 5572; 2006, N 45, ст. 4627; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5503; 2007, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2117; N 31, ст. 4009; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 30, ст. 3617; N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 29, ст. 3582; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4532; N 52, ст. 6450; 2010, N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524; N 46, ст. 5918; 2011, N 15, ст. 2041; N 49, ст. 7039; 2012, N 26, ст. 3447; N 31, ст. 4317; N 50, ст. 6967; 2013, N 19, ст. 2331; N 30, ст. 4083; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 30, ст. 4250; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6655, 6656, 6664; N 52, ст. 7561; 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 1, ст. 26; N 22, ст. 3093; N 27, ст. 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 49, ст. 7317; 2018, N 1, ст. 18) следующие изменения:

1) в статье 50:

а) в абзаце двадцать восьмом слова "абзацем двадцать восьмым" заменить словами "абзацами тридцатым и тридцать первым";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в электронной форме и выдачи документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - по нормативу 75 процентов.";

2) пункт 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:

"1. Неналоговые доходы федерального бюджета формируются в соответствии со статьями 41, 42 и 46 настоящего Кодекса, в том числе за счет:

доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, имущества, переданного в доверительное управление юридическим лицам, созданным в организационно-правовой форме государственной компании, имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", а также случаев, предусмотренных абзацами девятым, десятым части первой и абзацами пятым, шестым части второй статьи 57 настоящего Кодекса), доходов от платных услуг, оказываемых федеральными казенными учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной собственности Российской Федерации, за исключением движимого имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", а также случаев, предусмотренных частями восьмой - десятой статьи 62 настоящего Кодекса, - по нормативу 100 процентов;

части прибыли унитарных предприятий, созданных Российской Федерацией, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, - в размерах, устанавливаемых Правительством Российской Федерации;

лицензионных сборов - по нормативу 100 процентов;

таможенных пошлин и таможенных сборов - по нормативу 100 процентов;

платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера арендной платы и минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений, а также платы за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в федеральной собственности, - по нормативу 100 процентов;

платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, - по нормативу 100 процентов;

платы за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям - по нормативу 100 процентов;

платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 5 процентов;

консульских сборов - по нормативу 100 процентов;

патентных пошлин - по нормативу 100 процентов;

платы за предоставление федеральными государственными органами, федеральными казенными учреждениями сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями, за исключением случая, когда предоставление указанных документов осуществляется через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, - по нормативу 100 процентов;

платы за предоставление федеральными государственными органами, федеральными казенными учреждениями сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями, в случае, когда предоставление указанных документов осуществляется через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, - по нормативу 50 процентов;

платы за предоставление федеральными государственными органами, федеральными казенными учреждениями сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями, в случае подачи заявления о предоставлении сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), в электронной форме и выдачи указанных документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - по нормативу 75 процентов;

сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, - по нормативу 100 процентов;

утилизационных сборов - по нормативу 100 процентов;

разовых платежей за пользование недрами при наступлении событий, предусмотренных в лицензии (за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов, и участков недр местного значения), - по нормативу 100 процентов;

регулярных платежей за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации - по нормативу 40 процентов;

регулярных платежей за пользование недрами, взимаемых с пользователей недр, осуществляющих поиск и разведку месторождений на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

платы, полученной по результатам конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, состоящего из акватории водного объекта, находящегося в федеральной собственности, или ее части, - по нормативу 100 процентов;

платы от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности, - по нормативу 100 процентов;

сборов за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр (кроме участков недр местного значения) - по нормативу 100 процентов;

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации), по нормативу 100 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным федеральными органами исполнительной власти, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации), - по нормативу 100 процентов.";

3) в пункте 2 статьи 56:

а) в абзаце двадцать пятом слова "абзацем сорок шестым" заменить словами "абзацами сорок восьмым и пятидесятым";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в электронной форме и выдачи документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - по нормативу 25 процентов.";

4) часть первую статьи 57 изложить в следующей редакции:

"Неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации формируются в соответствии со статьями 41, 42 и 46 настоящего Кодекса, в том числе за счет:

доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями субъектов Российской Федерации;

части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами Российской Федерации, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, - в размерах, определяемых в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации;

платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 40 процентов;

платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, а также платы за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

декларационного платежа - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не более 50 процентов;

доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не более 50 процентов;

платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, по участкам недр, содержащих месторождения природных алмазов, - по нормативу 100 процентов;

регулярных платежей за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации - по нормативу 60 процентов;

разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения - по нормативу 100 процентов;

платы от продажи на аукционе права на заключение договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

платы, полученной по результатам конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, состоящего из акватории водного объекта, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, или ее части, - по нормативу 100 процентов;

платы за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями, - по нормативу 100 процентов;

платы за предоставление федеральными государственными органами, федеральными казенными учреждениями сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями, в случае, когда предоставление указанных документов осуществляется через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, - по нормативу 50 процентов;

платы за предоставление федеральными государственными органами, федеральными казенными учреждениями сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями, в случае подачи заявления о предоставлении сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), в электронной форме и выдачи указанных документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - по нормативу 25 процентов;

сборов за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения - по нормативу 100 процентов;

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не более 50 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не более 50 процентов.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин