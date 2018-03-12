Бывшие колумбийские повстанцы провалили выборы в парламент

Первая попытка участия бывших повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) в парламентских выборах оказалась неудачной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, партия "Общая альтернативная революционная сила" не набирает и 0,5 процента на выборах как в палату представителей, так и в сенат. Несмотря на это, бывшие повстанцы из РВСК получат пять мест в каждой из палат парламента - такая гарантия предусмотрена мирным соглашением с правительством.

На выборах в сенат лидирует правая партия "Демократический центр", выступающая против диалога с повстанцами из РВСК. На выборах в палату представителей лучший результат пока у партии "Радикальное изменение".