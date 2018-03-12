Через четыре года все обманутые дольщики получат квартиры

Полностью решить проблему обманутых дольщиков в России планируется через четыре года, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, сообщает сайт KP.Ru

"У всех регионов есть планы-графики, которые они нам присылают, мы их проверяем. К примеру, обязательства по 2017 году регионы выполнили. Они обещали достроить 140 проблемных объектов либо выплатить компенсации людям. Все это сделали", - сообщил он. Эта работа позволила обеспечить жильем 6 тысяч семей дольщиков.

На 2018 год поставлен план по завершению строительства 180 долгостроев. "А сегодня уже, набрав в легкие воздуха, сказали: готовы 360 объектов завершить", - заявил министр.

Всего достроить необходимо 836 долгостроев. Сделать это по срокам необходимо к 2022 году.