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12.03.2018 11:50
Рубрика: Экономика

Через четыре года все обманутые дольщики получат квартиры

Текст: Ирина Жандарова

Полностью решить проблему обманутых дольщиков в России планируется через четыре года, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, сообщает сайт KP.Ru

Фото: Александр Астафьев/Пресс-служба правительства/ТАСС
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"У всех регионов есть планы-графики, которые они нам присылают, мы их проверяем. К примеру, обязательства по 2017 году регионы выполнили. Они обещали достроить 140 проблемных объектов либо выплатить компенсации людям. Все это сделали", - сообщил он. Эта работа позволила обеспечить жильем 6 тысяч семей дольщиков.

На 2018 год поставлен план по завершению строительства 180 долгостроев. "А сегодня уже, набрав в легкие воздуха, сказали: готовы 360 объектов завершить", - заявил министр.

Всего достроить необходимо 836 долгостроев. Сделать это по срокам необходимо к 2022 году.

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