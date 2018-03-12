Через гумкоридор из Восточной Гуты вывели 76 человек

В Сирии через гуманитарный коридор из пригорода Дамаска Восточная Гута в понедельник, 12 марта, удалось вывести 76 человек, в том числе 49 детей. Речь идет о семи семьях, уточнил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

"Люди направлены в пункт временного размещения в населенном пункте Эддуэр", - пояснил генерал-майор.

Впрочем, ситуация вокруг Восточной Гуты остается напряженной. По словам Евтушенко, попытка выхода жителей в направлении гуманитарного коридора сопровождалась огнем боевиков. Жертвами обстрела стали, по предварительной информации, пять человек. "Пункт прохода остается заблокированным", - отметил военный. И это - далеко не единственный сигнал, который получает Центр о блокировании выхода из анклава.

"В результате среди населения растет недовольство, которое приводит к стихийным массовым протестам", - подчеркнул Евтушенко и привел в пример митинг в населенном пункте Кафер-Батна, на который для поддержки армии и правительства Сирии собралось более трех тысяч человек.