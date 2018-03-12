Денис Черышев вновь вызван в сборную России по футболу

Тренерский штаб нашей сборной во главе со Станиславом Черчесовым вызвал для подготовки к этим встречам 28 футболистов. На данный момент состав выглядит следующим образом.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак");

Защитники: Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Федор Кудряшов, Владимир Гранат (оба - "Рубин"), Константин Рауш ("Динамо"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров (оба - "Спартак"), Игорь Смольников, Юрий Жирков (оба - "Зенит");

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания), Роман Зобнин, Денис Глушаков, Александр Самедов (все - "Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Далер Кузяев, Александр Ерохин (оба - "Зенит"), Антон Швец ("Ахмат");

Нападающие: Федор Смолов ("Краснодар"), Александр Кокорин, Антон Заболотный (оба - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив").

В этом списке обращает на себя возвращение Дениса Черышева, который провел за сборную девять мачтей, однако затем получил травму, не смог выступить на Кубке конфедераций-2017 в России и после восстановления не вызывался. При этом еще в январе этого года Черчесов, упоминая Дениса, подчеркивал, что двери в сборную открыты для всех. Черышев в последних матчах за "Вильярреал" показал, что набрал отличную форму, и потому его вызов видится вполне логичным.

Также вновь оказался в составе вратарь "Спартака" Александр Селихов. Он уже вызывался в расположение национальной команды в августе прошлого года, однако лишь участвовал в сборе и в матчах не участвовал.

По объективным причинам нет в списке ряда привычных имен - из-за травм. В том числе, продолжают восстанавливаться после "крестов" центральные защитники - спартаковец Георгий Джикия и армеец Виктор Васин. Их участие в домашнем чемпионате мира-2018 под очень большим вопросом.

Контрольный матч между сборными России и Бразилии состоится 23 марта в "Лужниках" - эта игра начнется в 19:00. 27 марта в Санкт-Петербурге наша команда примет французов, начало встречи запланировано на 18:50. К этим играм сборная России начнет подготовку 18 марта, при этом отмечается, что в составе еще могут произойти изменения.