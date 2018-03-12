Диабетикам и онкобольным запретили переселяться в Кувейт

Власти Кувейта ужесточили выдачу вида на жительства иностранцам. Как сообщает Al Watan, новые ограничения касаются мигрантов, страдающих от онкологии, диабета, почечной недостаточности, диареи, слабого зрения. Всего в списке, подготовленном министерством здравоохранения, 22 заболевания.

Главная причина этого нововведения - экономическая, связанная с падением доходов от продажи нефти. Ограничения позволят сократить расходы на медицинское обслуживание, а также гарантируют прибытие в страну трудоспособных мигрантов. Впрочем, уже имеющих вид на жительство иностранцев с этими болезнями депортировать не будут, в отличие от тех, кто страдает инфекционными заболеваниями.

Как проинформировали в министерстве, список был составлен еще восемь лет назад, однако до сих пор не применялся.

Ранее Кувейт запретил въезд тем, кто болен СПИДом, герпесом, гепатитами B и G, малярией, проказой, сифилисом, туберкулезом и гонореей.