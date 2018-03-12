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12.03.2018 20:44
Рубрика: Экономика

Еврокомиссия готова возобновить переговоры в формате ЕК-Украина-"Газпром"

Текст: Константин Волков

Европейская комиссия (ЕК) заявила о готовности возобновить переговоры о поставках газа в трехстороннем формате: Украина-Еврокомиссия-РФ. Об этом заявила 12 марта глава европейской дипломатии и вице-президент ЕК Федерика Могерини.

Кроме того, по ее словам, Европейская комиссия пришла к выводу, что российская компания должна выполнять договорные обязательства.

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Фото: depositphotos.com
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Напомним, что 6 марта министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что трехсторонние переговоры ЕС, России и Украины по вопросу поставок газа пока что не планируются, поскольку все детали должны обсуждать между собой непосредственно компании.

"Судебные разбирательства идут между коммерческими организациями "Нафтогаз" и "Газпром", отметил Новак. Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитражный суд вынес решение, согласно которому "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных ранее объемов транзитного газа. "Газпром" намерен до конца марта подать апелляцию.

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