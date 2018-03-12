ФАС разрешила ВТБ приобрести акции "Магнита"

Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку 29,1% акций ретейлера "Магнит" группой "ВТБ".

Как следует из решения ФАС, на которое ссылается ТАСС, было одобрено ходатайство ООО "ВТБ Инфрастуктурные инвестиции" о приобретении доли в размере 29,1% голосующих акций ПАО "Магнит".

После сделки, которая должна состояться в первом квартале этого года, "ВТБ" станет крупнейшим акционером ретейлера, который сегодня является лидером среди всех федеральных торговых сетей. На конец прошлого года в России было открыто 16 350 магазинов "Магнит", в том числе 12 125 "магазинов у дома", 243 гипермаркета, 208 магазинов "Магнит Семейный".

Ранее глава "ВТБ" Андрей Костин сообщил журналистам, что для покупки доли у основателя компании Сергея Галицкого потребуется одобрение ФАС.