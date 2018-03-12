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12.03.2018 22:35
Рубрика: Экономика

Роумингом не вышли

ФАС возбудила дело против третьего крупнейшего оператора связи
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7514 (51)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудило дело в отношении "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), признав стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России в сети оператора необоснованно завышенной. Таким образом, теперь дела заведены на троих крупнейших операторов из четырех.

Регулятор еще в прошлом году потребовал от операторов сотовой связи в каждом тарифном плане устранить необоснованную разницу на одни и те же услуги, которые абоненты получают в домашнем регионе и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов. Отчет "Вымпелкома" о внутрисетевом роуминге ФАС рассмотрела последним, подтвердив, что оператор до сих пор завышает тарифы.

Если оператор связи снизит цены в роуминге, то регулятор может уменьшить штраф

"Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении "большой тройки" дел о нарушении антимонопольного законодательства, - сообщил заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин. - По итогам рассмотрения в случае установления нарушения возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства". Если оператор решит устранить нарушения в ходе разбирательств, то это может послужить фактором, который снизит размер штрафа или обнулит его, допускал ранее Голомолзин.

МТС избежала наказания от ФАС за высокие цены в национальном роуминге

Ранее воспользоваться этой возможностью решил "МегаФон". 6 марта стало известно, что оператор после решения регулятора об открытии против него аналогичного дела (как и против МТС) добровольно объявил о снижении цен во всей тарифной линейке. Процесс будет происходить поэтапно, до конца мая. "Факт добровольного устранения нарушения послужит смягчающим обстоятельством", - подтвердили в ФАС.

К Tele2, который заверял, что работает над отменой роуминга, претензий у ФАС нет: предложенные оператором изменения в тарифах соответствуют требованиям предписания. Срок их претворения в жизнь - 31 мая.

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