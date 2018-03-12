Финляндия получит компенсацию за 10-летнюю задержку в строительстве АЭС

Французская корпорация ядерных технологий Areva обязалась выплатить финской компании Teollisuuden Voima (TVO) 450 миллионов евро за десятилетнюю задержку в строительстве атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС.

Сооружение энергоблока "Олкилуото-3" мощностью в 1600 МВт на острове Олкилуото (Ботнический залив) было начато франко-германским строительным консорциумом Areva-Siemens в 2005 году. Ожидалось, что реактор будет введен в строй в 2009 году, однако из-за ряда технических и финансовых проблем его сдачу перенесли на май 2019 года.

Взаимные претензии Areva и TVO рассматривала в 2008 году Международная торговая палата в Париже. Французская сторона требовала выплаты 3,4 миллиарда евро неустойки, а финская - 2,6 миллиарда евро.

Теперь консорциум Areva-Siemens подписал с TVO договор об общих условиях урегулирования спора. Окончательно договоренность будет закреплена в конце марта, когда будут удовлетворены последние требования сторон. Подписанный документ также устанавливает новые условия сотрудничества с целью завершить проект АЭС "Олкилуото-3".

Два существующих энергоблока АЭС "Олкилуото" производят более 16 процентов потребляемой Финляндией электроэнергии.