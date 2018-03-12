Глава минобороны США отказался комментировать переговоры с КНДР

Министр обороны США Джеймс Мэттис отказался по просьбе журналистов комментировать урегулирование на Корейском полуострове. По его словам, этим занимаются дипломаты и американская администарция, передает ТАСС.

"Я не хочу говорить о Корее вообще, - заявил Мэттис журналистам в самолете на пути в Оман. - Я оставлю это тем, кто прилагает (эти) усилия: Госдепартаменту и СНБ (Совет национальной безопасности США при Белом доме), президенту (Дональду Трампу), настолько это деликатный (вопрос)".

По мнению главы Пентагона, "возможность недопонимания остается очень высокой". Министр призвал сотрудников СМИ задавать подобные вопросы непосредственным участникам переговоров. "И я должен был сделать это раньше", - посетовал Мэттис, пояснив, что "сейчас каждое слово (по ситуации вокруг Северной Кореи) будет подробно изучаться и разбираться" во всем мире.

На минувшей неделе глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён заявил в Вашингтоне, что Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Белый дом в свою очередь сообщил, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако затем американская администрация заявила, что переговоры не состоятся до тех пор, пока Северная Корея не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.