Глава Роспечати выразил соболезнования в связи с уходом Олега Табакова

Глава Роспечати Михаил Сеславинский выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова.

"Олег Павлович был выдающимся актером, всегда поддерживал наши литературно-художественные проекты и участвовал в некоторых из них. Именно он называл первых лауреатов премии Андрея Вознесенского "Парабола" и открывал Год литературы "Кругом чтения". С детства Олег Павлович испытывал особую любовь к книге и чтению, и она прекрасно дополнила его яркий актерский, а затем и режиссерский талант. С 1957 года он работал на телевидении, был одним из первых актеров, принимавших участие в телеспектаклях, транслировавшихся в прямом эфире. Человек неиссякаемой энергии - он успевал сниматься в кино и преподавать в театре, вести активную общественную жизнь и создавать большую дружную семью. Он навсегда останется в памяти людей и истории нашей страны", - отметил Сеславинский.