Голодец назвала число долгожителей в России

Более семи тысяч россиян достигли столетнего возраста, хотя еще совсем недавно количество жителей страны, которым сто и более лет исчислялось десятками. Об этом сказала на форуме по активному долголетию вице-премьер Ольга Голодец.

Она отметила, что сейчас перед правительством стоит задача по достижению средней продолжительности жизни в стране в 80 лет. Сейчас она 72,7 года. Хотя есть один регион, где планка в 80 лет уже преодолена. А Москва подойдет к этому рубежу года через полтора-два, отметила вице-премьер. И констатировала, что при этом в стране есть регионы, где продолжительность жизни значительно ниже, чем средняя по стране.

Она добавила, что в России активно развиваются геронтологический службы, и доступ к врачам-геронтологам сейчас есть во всех регионах.