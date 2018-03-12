Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 40-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 февраля 2018 года
Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4159; 2017, N 50, ст. 7562) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) обеспечение по решению Президента Российской Федерации безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц.";
2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 211 следующего содержания:
"211) обеспечивать в порядке, утверждаемом Президентом Российской Федерации, безопасность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц. При этом обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) осуществляется исключительно на договорной основе;";
3) статью 30:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. Средства, получаемые войсками национальной гвардии по договорам возмездного оказания услуг, связанных с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц, являются доходами федерального бюджета и зачисляются в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в полном объеме.";
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Тарифы на оказываемые войсками национальной гвардии услуги, связанные с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц, определяются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации
В. Путин