Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 40-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4159; 2017, N 50, ст. 7562) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) обеспечение по решению Президента Российской Федерации безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц.";

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 211 следующего содержания:

"211) обеспечивать в порядке, утверждаемом Президентом Российской Федерации, безопасность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц. При этом обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) осуществляется исключительно на договорной основе;";

3) статью 30:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Средства, получаемые войсками национальной гвардии по договорам возмездного оказания услуг, связанных с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц, являются доходами федерального бюджета и зачисляются в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в полном объеме.";

б) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Тарифы на оказываемые войсками национальной гвардии услуги, связанные с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц, определяются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин