Яндекс.Браузер научился находить и блокировать скрытый майнинг

12.03.2018, 09:34 Текст: Виктория Чернышева

Яндекс.Браузер теперь автоматически определяет и блокирует майнинговые скрипты - мини-программы, которые встраиваются в сайты. Их разработчики без ведома пользователя используют его вычислительные ресурсы для добычи криптовалют.

Распознать такие сайты можно только после того, как возрастает нагрузка на процессор. Пока пользователь просматривает веб-ресурс, компьютер или смартфон участвуют в майнинговых вычислениях. А потому работа устройства замедляется, оно потребляет много энергии и перегревается.

"Майнинг через браузер крайне негативно влияет на систему пользователя. Потенциально майнеры могут захватить до ста процентов мощности каждого процессорного ядра. При этом в диспетчере задач Яндекс.Браузера нагрузка на ЦПУ может даже превышать 100%, так как в этом случае показатели для каждого ядра суммируются", - пояснил руководитель десктопного Яндекс.Браузера Роман Иванов.

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Яндекс.Браузер реагирует на возросшую нагрузку. Для него это сигнал, что на веб-ресурс может быть добавлен майнинговый скрипт. Браузер проводит соответствующую проверку и блокирует мини-программу. Сайт при этом продолжает работать.

Как уточнили в пресс-службе "Яндекса", новые скрипты появляются практически каждую неделю, а потому их список постоянно пополняется. Браузер делает это автоматически, анализируя нагрузку на центральный процессор пользователя.

Усиленная защита от майнинга доступна в Яндекс.Браузере на всех платформах: как на компьютерах, так и на мобильных устройствах на базе iOS и Android.

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