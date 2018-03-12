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12.03.2018 19:48
Рубрика: В мире

Янис Урбанович призвал руководство Латвии последовать примеру Южной Кореи

Текст: Юрий Сизов

Отказаться от оккупации собственной страны войсками НАТО и последовать примеру Южной Кореи, которая уже приступила к активной дипломатии с соседней страной, призвал руководство Латвии лидер оппозиционной фракции "Согласие" в сейме ЛР Янис Урбанович на своей странице в социальной сети.

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Глава парламентской фракции партии Нила Ушакова "Согласие" не без сарказма напоминает, что уже долгое время латвийские вороны "занимаются запугиванием общества: придёт некто с востока, нападёт, будет мучить и оккупировать. Поэтому нужны военные силы НАТО, так как честным словом в случае несчастья отбиться не удастся". Это, разумеется, неуважение к западным союзникам, которые здесь гарантируют безопасность ЛР, уточняет политик. Однако, по его мнению, оказывается, что этого неуважения недостаточно - сейчас есть новая причина: стране стало необходимо больше заложников.

Урбанович выразил сомнение в правильности такой позиции правящей элиты. Он полагает, что "если, не дай Бог, просьбы местных политиков реализуются, тогда чем больше здесь будет военной техники и людей - тем больше воронок от ракет" на латвийской земле может остаться.

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Местным "воронам", полагает Урбанович надо изучить опыт Кореи. В Сеуле "нет сомнений, что союзники помогут, если сосед Ким в самом деле будет угрожать государству. Однако, принимая во внимание разногласия Трампа и Ким Чен Ына, южные корейцы потребовали начать активную дипломатию". Ведь любой в Южной Корее сегодня понимает: если НАТО и Северная Корея будут воевать, плохо станет не только Северу, но и Югу. Война - это трагедия, которая несёт неизбежные жертвы. Поэтому дипломатический диалог с Севером Сеул начал ещё до Олимпиады. И появились его первые плоды - лидеры Кореи и США договорились о встрече.

Проецируя угасание конфликта на Корейском полуострове на чрезмерную возбужденность местной элиты и ее страхи перед Россией, Урбанович высказал осознанную позицию. Суть ее сводится к тому, что "возможно тем, кто пугает латвийское общество, необходимо испугаться самим и взять пример с Южной Кореи - начать активную дипломатию".

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