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12.03.2018 18:12
Рубрика: Общество

Быстрее не получится

Внедрение информационных технологий меняет все устоявшиеся в отрасли процессы
Текст: Борис Зингерман (член экспертного совета по информационно-коммуникативным технологиям Минздрава России, член правления Ассоциации развития медицинских информационных технологий)
Российская газета - Спецвыпуск №7514 (51)
"Наращивать уровень информатизации здравоохранения, чтобы сделать удобной и простой запись на прием, ведение документации. Нужно освободить врачей от рутины, от заполнения вороха отчетов и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с пациентами", - эту задачу поставил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 1 марта.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В 2012-2014 годах в процессе информатизации здравоохранения были в основном решены инфраструктурные задачи: закуплены компьютеры, проложены сети, установлены серверные мощности. Часть средств была вложена во внедрение медицинских информационных систем. Тут, к сожалению, пока успехи значительно скромнее, далеко не все эти системы "прижились". Наиболее успешная часть - системы записи на прием, наименее успешные - электронная медицинская карта и иные информационные сервисы, используемые при непосредственном оказании медицинской помощи (лабораторные, радиологические и др.). С 2015 года информатизация финансируется из региональных бюджетов, и скорость ее очень отличается в разных регионах и медицинских организациях. И самые большие проблемы тут - ментальные, причем не только в России, но и во всем мире. Информатизация значительно меняет устоявшиеся процессы. К этим изменениям надо привыкнуть, адаптироваться к ним и адаптировать информационные технологии для нужд здравоохранения. Это не может получиться быстро при любом объеме финансирования. Если внедрение в крупной больнице медицинской информационной системы, охватывающей 70-80 процентов технологических процессов, занимает 2-3 года - это большой успех. Быстрее просто не получится. Но для этого финансирование должно быть постоянным и планомерным. Разовое выделение больших бюджетов приводит скорее к непродуктивному использованию.

Фото: Depositphotos.com
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Вопрос информационной интеграции всей отрасли - это отдельная тема. Процессы электронного обмена медицинскими документами еще только предстоит выстроить. И это тоже не только российская проблема. Во всем мире этот процесс идет медленно. Например, в США врачи по-прежнему предпочитают обмениваться факсами. У нас тоже процессы развиваются поэтапно, сейчас хорошими темпами идет внедрение электронных больничных листов, с 1 января вступил в силу закон, разрешающий электронные рецепты. Думаю, понадобится не меньше пяти лет, чтобы перевести все рецепты в электронную форму. И это будет хороший результат.

Вопрос о том, чтобы уравнять в правах электронные и бумажные документы, пока так и не решен

Самая трудная тема - Интегрированная электронная медицинская карта. Это единый централизованный ресурс, в котором для каждого человека накапливается вся его медицинская информация, поступающая из разных медицинских организаций. Формально она давно существует на федеральном уровне, но ее практическая польза пока мало заметна. Предстоит долго выстраивать информационные потоки, которые будут приносить пользу. Сейчас этот процесс в основном идет на региональном уровне, в "продвинутых" регионах.

5 лет потребуется для того, чтобы перевести рецепты в электронную форму

Для успеха этой работы больше всего не хватает нормативных документов, как административных, так и технических. Вопрос о том, чтобы уравнять в правах электронные и бумажные документы, пока так и не решен. Как бы далеко ни зашла информатизация, все равно сейчас юридически значимый документ - бумажный. И большинство медицинских систем распечатывают электронные документы и хранят их в бумажном виде - и это еще хороший вариант. Зачастую врач должен сделать двойную работу - и записать в карту, и внести в компьютер. Вряд ли в таких условиях информатизация пойдет быстро. Для ускорения надо добиться приоритета электронного документа над бумажным. Например, сейчас, чтобы выписать бумажный больничный лист, ничего дополнительного делать не надо, а чтобы сделать электронный, надополучить заявление от пациента. Хорошо бы сделать наоборот.

Выписки из истории болезни можно будет получить по интернету

Самые очевидные перспективы развития сейчас есть у телемедицины. С учетом вступления в силу Федерального закона о телемедицине 242-ФЗ сейчас появится много сервисов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей и пациентов. Они будут активно стимулировать информатизацию. Самой "медленной" сферой будет Интегрированная электронная медицинская карта. Она требует федерального регулирования информационного обмена, а это, по опыту, делается довольно медленно. Что касается Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранении (ЕГИСЗ), то ее окончательные очертания пока не очень ясны.

Позволит ли информатизация резко повысить качество медицинской статистики? Основная проблема медстатистики заключается не в ее неточности, а в том, что на нее тратится неоправданно много ресурсов. Надо сократить число статистических форм и показателей, выделив только ключевые. А для всего остального - будущее за технологиями big data.

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