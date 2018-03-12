Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может возобновить кредитование малого и среднего бизнеса из России. С таким предложением Италия готова обратиться к странам Евросоюза (ЕС). Однако в России уже научились обходиться без этих кредитов.

Обсудить отношения с нашей страной на заседании Совета иностранных дел ЕС в Брюсселе Италия рассчитывает уже в апреле, заявил Reuters посол Италии в России Паскуале Терраччано. В 2013 году около 90 процентов инвестиций ЕБРР в Россию было сосредоточено в частном секторе, в 2014-м на фоне обострения геополитических отношений банк прекратил инвестиции, сославшись на то, что различие между частным и госсектором в России размыто. "Это верно для крупных конгломератов, но определенно не относится к малому и среднему предпринимательству", - сказал посол Италии.

В ЕС есть те, кто боится, что любое позитивное движение может быть истолковано как смягчение санкций, отметил Террачано. В 2017 году большинство акционеров ЕБРР уже отказывались возобновить финансирование новых проектов в России. Между тем в Восточной Европе и Центральной Азии ЕБРР располагает самым крупным портфелем проектов. Глава минэкономразвития Максим Орешкин в конце прошлого года заявлял, что ЕБРР без России будет в "очень непростой ситуации": банк теряет доходы, но при этом расходы продолжают расти. В итоге совет управляющих даже был вынужден принять решение о заморозке зарплат.

На инвестиции ЕБРР будет спрос, если бизнес начнет реализовывать свои проекты в Европе

Сами представители малого и среднего бизнеса в России роль кредитов ЕБРР в современной ситуации оценивают скептически. "За это время в России была выстроена система кредитования малого бизнеса. Необходимые финансы он получает в российских банках", - говорит президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин. Появилась программа кредитования под 6,5 процента. С 2017 года введена система премирования руководителей госбанков за развитие кредитования малого и среднего бизнеса. В результате за прошлый год портфель таких кредитов с четырех триллионов рублей вырос до пяти триллионов. Программы ЕБРР могут быть востребованы лишь в том случае, если бизнес будет реализовывать свои проекты в Европе. А на нашем рынке ЕБРР уже неконкурентоспособен, заключает Калинин.