Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 54-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части предотвращения жестокого обращения с животными"

Принят Государственной Думой 14 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 25, ст. 3530; N 30, ст. 4590; 2013, N 30, ст. 4034; 2016, N 26, ст. 3875; 2017, N 31, ст. 4773) следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 2 дополнить словами ", в том числе при подготовке и дрессировке собак охотничьих пород";

2) статью 32 дополнить пунктом 211 следующего содержания:

"211) утверждение порядка содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, в том числе требований к содержанию и разведению охотничьих ресурсов с использованием объектов охотничьей инфраструктуры;";

3) главу 11 дополнить статьей 551 следующего содержания:

"Статья 551. Подготовка и дрессировка собак охотничьих пород

1. Подготовка и дрессировка собак охотничьих пород (собак, используемых при осуществлении охоты) в целях осуществления охоты допускаются только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.

2. В случае использования животных для подготовки и дрессировки собак охотничьих пород в условиях искусственного ограничения свободы движения таких животных, площади их самостоятельного передвижения либо их защитных функций используются ограждающие конструкции между собаками охотничьих пород и животными, не допускающие жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Использование объектов охотничьей инфраструктуры в целях подготовки и дрессировки собак охотничьих пород в закрепленных охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", на основании охотхозяйственных соглашений в соответствии с порядком содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, в том числе требованиями к содержанию и разведению охотничьих ресурсов с использованием объектов охотничьей инфраструктуры, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

4) статью 71 дополнить частью11 следующего содержания:

"11. К отношениям, регулируемым частью 1 настоящей статьи, применяются правила статьи 551 настоящего Федерального закона.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин