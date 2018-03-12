Как сделать школу безопасной для учителя

В американском штате Флорида некоторым учителям и другим работникам школ разрешили скрытно носить на работу огнестрельное оружие. Будет разрабатываться специальный обучающий курс. Причина - агрессия учеников и участившиеся нападения в школах.

В России в последнее время педагоги тоже все чаще оказываются в центре конфликтов. Уволить учителя проще простого. Жалоба родителей в интернете может стать причиной для того, чтобы педагогу предложили написать заявление. Учителя оскорбляют в соцсетях, угрожают покалечить за двойки. Доходит совсем уж до безобразного - на педагогов нападают родители. В Санкт-Петербурге разгневанный родитель избил молоденькую учительницу, такая же вопиющая история произошла в Кирове, в престижном лицее. Сейчас там работает комиссия. Случаются и трагедии. Достаточно вспомнить недавние события в Бурятии, когда учительница, защищавшая учеников, оказалась на больничной койке. В подмосковной Ивантеевке ученик напал на педагога с кухонным топором...

Как защитить педагогов? Можно ли научить подростков бесконфликтному общению? Почему родители много знают о своих правах и мало об обязанностях?

Вот что думают об этом эксперты "РГ".

Эльвира Адамова, почетный работник общего образования РФ, директор школы N 133, Пермь:

- Оружие для защиты учителя - нероссийская мера. Наши меры защиты - воспитание, уважение к ученику и педагогу. Но время изменилось, тут ничего не поделаешь. Если раньше ученик приносил домой двойку, родитель мог и "ремня добавить", а сейчас бежит жаловаться на учителя. Авторитет педагогов надо поднимать, формируя положительный образ, в том числе, в СМИ, в кино. Может быть, на государственном уровне стоит подумать о большей юридической защите педагога. Между прочим, в престижных лицеях и гимназиях педагогу труднее всего не с учениками, а с их родителями, которые предъявляют необоснованные претензии. Слишком много мы знаем о правах и очень мало - об обязанностях.

За несколько десятков лет, что я работаю в школе, у нас не было ни одного случая, чтобы родители или ученики подняли руку на педагога. Но неадекватные, агрессивные ученики, конечно, были. К таким детям стараемся найти особый подход и технологии.

Михаил Авдеенко, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования:

- Слава богу, в нашей стране никогда не было и, уверен, не будет свободного ношения стволов. В наших школах остро стоит проблема насилия. Но ее решение видится в другом свете. В апреле в Москве пройдет международная конференция, где будет обсуждаться этот вопрос. Как можно защитить учителя и учеников? Надо больше работать психологам, ужесточать ответственность родителей. Рукоприкладство в отношении учителя абсолютно недопустимо: поднял руку ученик на учителя - пусть родители платят штраф.

Наталья Чудова, кандидат психологических наук, сотрудник Института системного анализа РАН:

- Функцией школы не может быть оказание услуг, это лишает ее в глазах граждан особого статуса в жизни общества, а учителей делает доступными не только критике, но и критиканству. Это ненормальное положение. Уважение к учителю не обязан проявлять ни представитель школьной администрации и надзорных органов, ни родитель, ни общественность. Личное пространство учителя сокращено до предела, его непрерывно проверяют на рабочем месте, он должен быть постоянно на связи во внерабочее время (что, кстати, нарушает Трудовой кодекс), его права нигде не обсуждаются, зато обязанности оказываются в центре общественного внимания при любом ЧП или скандале. Склонность некоторых родителей к сутяжничеству и высокий уровень агрессивности и возбудимости не ограничивается никакими нормами права и общественной морали, когда речь идет о праве родителя предъявлять претензии школе. Ознакомление с вопросами педагогики на интернет-ресурсах и в блогах негласно считается более серьезной базой для вынесения суждений, чем педагогическое образование учителя.

Елена Болдырева, победитель конкурса "Педагог-психолог России-2017", cредняя школа Правдинска, Калининградская область:

- Агрессия - это определенные действия, которые зачастую являются следствием постоянного подавления чувств и эмоций, особенно чувства злости, гнева. Школа - это место, где ученику нужно следовать определенным правилам, выполнять то, что порой не хочется, и именно тогда, когда это установлено расписанием, звонками...

Когда ребенок вынужден подчиниться и выполнить требование в школе, у него неизбежно возникают определенные эмоции и чувства. К сожалению, тому, как справляться с этими чувствами, как их грамотно прожить, не учат в школе, редко учат дома. Поэтому так часто можно наблюдать несдержанные, агрессивные действия, слова учеников в адрес педагогов. Хотя часть чувств, которые дети "выливают" на педагогов, обращены к другим людям.

Что с этим делать? Я знакомлю детей на своих занятиях с миром их собственных чувств (а он бывает скрыт от самих детей), учу их справляться со своими переживаниями. Например, играют первоклассники, строят из кубиков дом. Один ребенок у другого отобрал кубики. Вместо привычно ожидаемого: "А ну отдал быстро, а то сейчас как дам!" учу детей говорить: "Отдай мне мои кубики, пожалуйста, мне неприятно, что ты их взял без спроса".

Такой способ общения может показаться фантастическим, но он работает! Я предлагаю нам, взрослым, начать учить другой язык общения с детьми: "Я понимаю, что тебе неприятно, когда тебя ругают", "Действительно очень трудно сдержаться, когда одноклассники обзываются"... Этот язык поможет ребенку осознать и принять свои чувства. А осознание и принятие чувств снижает напряженность.

Педагог закурил, прикрикнул на ученика, мужчину-учителя увидели под руку с дамой - "аморалка" готова

Леонид Перлов, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования, учитель географии лицея "Вторая школа".

- Главная причина многих конфликтов между педагогами в школе - непрозрачность финансовой системы. При попытке получить хоть какую-то информацию следует увольнение. За что? Любое нарушение можно подвести под понятие "аморальный поступок": учитель закурил на улице, прикрикнул на ученика, мужчину-учителя увидели под руку с дамой - и аморалка готова. Только что у нас прошли три суда по увольнениям с такой формулировкой. Учитель географии с 37-летним стажем (!) Светлана Колядова, которую уволили за "аморальный поступок", восстановлена на работе. Ей выплатили зарплату за 7 месяцев, материальную компенсацию морального ущерба, а школу заставили оплатить судебные издержки и госпошлину.

Почему директора так быстры на расправу с учителями? 3-4 года назад в законе появились поправки, которые позволяют учредителю уволить директора школы без всякой мотивировки в 24 часа. Кто будет дожидаться разбирательства, если у учредителя столько полномочий? Проще уволить учителя. При скандальной, спорной ситуации в школе создается конфликтная комиссия, но ее состав определяет директор и сам же в нее обычно и входит.

Ученики стали менять свое отношение к учителям и воспринимают их как людей, которые оказывают им услуги. Образование не услуга, а общественное благо, миссия.