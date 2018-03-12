Какие товары покупают белорусы в интернете

Когда-то любимый многими Аркадий Райкин в одной из своих миниатюр репликой героя допускал, что тот "пить, курить и говорить начал одновременно", интуитивно предсказывая реальную трансформацию социальных приоритетов в обществе. Сегодня, перефразируя классика жанра, можно утверждать, что безразмерная доступность интернета открыла глаза в большой мир и нашим малышам даже раньше, чем они успевают познать алфавит или сделать первые в жизни самостоятельные шаги.

Стремительный общественный интерес к использованию мировой электронной паутины, будь то планшет или смартфон, стал основным драйвером популярности не только игровых сюжетов, но и интернет-магазинов. А рост числа кредитных карт с привлекательными бонусами приводит к увеличению платежей по картам и росту предоплаченных заказов. Одним словом, бизнес - ничего личного.

В этом смысле потребители белорусского рынка тоже не стали исключением из общего мирового тренда. Интернет-покупки совершают практически половина населения Союзного государства - 44 процента. Об этом поведала журналистам начальник управления защиты прав потребителей и Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова, передает БЕЛТА.

Сообщив, что чуть ли не каждый второй гражданин Беларуси приобретает товары, не отходя от интернета, она акцентировала внимание на бурно развивающейся в республике и трансграничной интернет-торговле. Причем, взгляды большинства покупателей обращены в сторону торговых прилавков Поднебесной. Именно в Китае 21% покупателей РБ приобретает бытовые товары. На Россию, по словам чиновника, приходится чуть меньше 11%.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что сегодня, чтобы открыть свой интернет-магазин, уже не нужно специальных знаний и опыта. Количество поставщиков постоянно растет, выбор товаров увеличивается, а к услугам ритейлеров появились компании, которые берут на себя все - от формирования ассортимента до упаковки и отправки заказов.

Основную часть интернет-покупок, как выяснилось, составляют в РБ непродовольственные товары - 80,8%. Преимущественно белорусы покупают бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома, спортивные товары, автозапчасти. "Ассортимент покупаемых в интернете товаров постоянно расширяется", - отметила Барышникова. По ее данным, к 1 января 2018 года в торговом реестре страны зарегистрировано 16 тысяч 175 интернет-магазинов, из которых более 51% принадлежат индивидуальным предпринимателям.

Правда, пользователи социальных сетей не устают напоминать, что, заказывая товары в интернете, следует быть готовым к тому, что они могут несколько отличаться от ожиданий потребителя. Во-первых, фотографии не всегда соответствуют реальному товару, а во-вторых, шутят в сетях, "фигура к товару в посылку не прилагается". Поэтому нередко покупатели оказываются разочарованы.

И, тем не менее, динамика модернизированной системы спроса и предложения уже доказала свою эффективность и в Беларуси, и в соседней России, в которой объем рынка интернет-торговли в первом полугодии прошлого года составил 498 млрд рублей по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Электронная торговля товарами и услугами в РФ уже составляет около 40 процентов цифровой экономики страны, отмечают в АКИТ.