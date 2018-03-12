Календари спортивных соревнований стали интеллектуальной собственностью, за которую нужно платить. Такое правило было введено под чемпионат мира по футболу-2018 - и (уникальный случай) только для него.

Как теперь жить болельщикам по новым правилам, разъяснили корреспонденту "РГ" эксперты на VI международном юридическом форуме, который проходил в Московском государственном юридическом университете (МГЮА).

Новые законы были разработаны специалистами из оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА. Теперь, чтобы организовать где-нибудь фан-зону (например, собрать болельщиков одной команды на какой-то специальной оформленной территории, дабы создать атмосферу, и устроить просмотр в прямом эфире матча чемпионата мира), нужно купить лицензию и установить рекламу партнеров организаторов мероприятия. И календарь турнира теперь тоже попал под правовую охрану.

Делиться прибылью со спортивными федерациями придется и букмекерам: федерации будут получать 5 процентов прибыли от ставок, которые были сделаны на соревнованиях. Также букмекеры должны будут платить отчисления и за использование календаря соревнований.

Не секрет, что профессиональный спорт - это большая коммерция. Например, на Западе телевидение приносит до 50 процентов дохода спортивным организациям, в России пока что только 4 процента.

Но и мы развиваемся. Такие абстрактные вещи, как оригинальная схема подготовки спортсменов, товарные знаки, трансляции, давно значатся в российском списке интеллектуальной собственности. Но календари соревнований до сих пор были беззащитны, в том смысле, что любой мог ими пользоваться совершенно бесплатно.

Делиться со спортивными федерациями придется и букмекерам - 5 процентов прибыли от сделанных ставок

Поэтому сейчас надо четко разобраться, на кого и каким образом распространяется право интеллектуальной собственности. Календарь мероприятий используется не только букмекерскими организациями, а еще и простыми людьми, информационными ресурсами, такими как СМИ, или различными сайтами. Нужно ли им платить?

По большей части - нет, за исключением некоторых случаев. Кандидат юридических наук и старший преподаватель МГЮА имени О.Е. Кутафина Ксения Машкова говорит о допустимости редакционного некоммерческого использования или воспроизведения официального расписания матчей ФИФА, если оно не создает ложного представления о причастности к соревнованию.

Пользователь социальной сети может разместить на странице своего аккаунта расписание матчей или таблицу, связанную с результатами игры. Ничего страшного не случится, но только в том случае, если пользователь не является представителем какой-либо компании и не разместил эту информацию рядом с логотипом организации, которую он представляет.

Та же ситуация с информационными ресурсами. Газетам, сайтам не нужно покупать лицензию, если опять же они не создают ложное представление о причастности к соревнованию, как якобы некие организаторы или партнеры. Например, розыгрыш в СМИ (скажем, на радио) билетов на турнир надо согласовывать с организаторами. За все, что связано с коммерцией и рекламой, нужно будет заплатить федерации. Но и в некоторых частных ситуациях могут возникнуть проблемы, так как многое будет зависеть от позиции правообладателя - организатора соревнований.