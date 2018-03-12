Новости

Заработало единое приложение для пяти операторов каршеринга 22:26
Мартин Фримен снова снялся в забавной рекламе мобильного оператора 22:22
Видео: поклонники несут цветы к театру Олега Табакова 22:10
Актриса популярного молодежного сериала обиделась на "Фотошоп" 21:57
В американском Остине взорвались две посылки, есть жертвы 21:20
Тереза Мэй обвинила РФ в причастности к отравлению Скрипаля 21:14
Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. Чехова 21:09
Володин рассказал, как должно реализовываться Послание 21:08
Вышел трейлер комедии с располневшей Шарлиз Терон 21:04
В Германии в возрасте 96 лет умер "бухгалтер из Освенцима" 21:01
"Современник" сделал официальное заявление по казусу с Ефремовым 20:48
Еврокомиссия готова возобновить переговоры в формате ЕК-Украина-"Газпром" 20:44
МИД РФ: Операция в Восточной Гуте не противоречит резолюции ООН 20:36
В польском городе сносят памятник Благодарности Красной армии 20:18
Манчини оскорбил болельщика "Зенита" в социальной сети 20:15
На портал госуслуг подано 1,5 млн заявок на смену участка для голосования 20:10
Видео: Грузовики Tesla грубо нарушили ПДД во время тестов в США 20:02
В Саратове к памятнику Олегу Табакову принесли цветы и свечи 20:00
Никита Михалков о смерти Олега Табакова: Ушла целая планета 19:58
РФ разрешит ввоз молока из Беларуси при хороших результатах проверки 19:52
Янис Урбанович призвал руководство Латвии последовать примеру Южной Кореи 19:48
Трейлер: Netflix приобрел права на хоррор "Бремя" с Мартином Фрименом 19:36
В Рыбинске построят быстроходные катера для Росгвардии 19:35
Минобороны: Российский Ил-76 не нарушал границ Эстонии 19:33
Названа дата прощания с Олегом Табаковым 19:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
12.03.2018 20:34
Рубрика: Власть

Болеть будем по лицензии

Расписание ЧМ-2018 попало под защиту авторских прав
Текст: Мария Щедрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7514 (51)
Календари спортивных соревнований стали интеллектуальной собственностью, за которую нужно платить. Такое правило было введено под чемпионат мира по футболу-2018 - и (уникальный случай) только для него.

Как теперь жить болельщикам по новым правилам, разъяснили корреспонденту "РГ" эксперты на VI международном юридическом форуме, который проходил в Московском государственном юридическом университете (МГЮА).

Новые законы были разработаны специалистами из оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА. Теперь, чтобы организовать где-нибудь фан-зону (например, собрать болельщиков одной команды на какой-то специальной оформленной территории, дабы создать атмосферу, и устроить просмотр в прямом эфире матча чемпионата мира), нужно купить лицензию и установить рекламу партнеров организаторов мероприятия. И календарь турнира теперь тоже попал под правовую охрану.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Распределено более 1,3 млн билетов на матчи ЧМ-2018

Делиться прибылью со спортивными федерациями придется и букмекерам: федерации будут получать 5 процентов прибыли от ставок, которые были сделаны на соревнованиях. Также букмекеры должны будут платить отчисления и за использование календаря соревнований.

Не секрет, что профессиональный спорт - это большая коммерция. Например, на Западе телевидение приносит до 50 процентов дохода спортивным организациям, в России пока что только 4 процента.

Но и мы развиваемся. Такие абстрактные вещи, как оригинальная схема подготовки спортсменов, товарные знаки, трансляции, давно значатся в российском списке интеллектуальной собственности. Но календари соревнований до сих пор были беззащитны, в том смысле, что любой мог ими пользоваться совершенно бесплатно.

Делиться со спортивными федерациями придется и букмекерам - 5 процентов прибыли от сделанных ставок

Поэтому сейчас надо четко разобраться, на кого и каким образом распространяется право интеллектуальной собственности. Календарь мероприятий используется не только букмекерскими организациями, а еще и простыми людьми, информационными ресурсами, такими как СМИ, или различными сайтами. Нужно ли им платить?

По большей части - нет, за исключением некоторых случаев. Кандидат юридических наук и старший преподаватель МГЮА имени О.Е. Кутафина Ксения Машкова говорит о допустимости редакционного некоммерческого использования или воспроизведения официального расписания матчей ФИФА, если оно не создает ложного представления о причастности к соревнованию.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге коту-оракулу выдадут паспорт болельщика ЧМ-2018

Пользователь социальной сети может разместить на странице своего аккаунта расписание матчей или таблицу, связанную с результатами игры. Ничего страшного не случится, но только в том случае, если пользователь не является представителем какой-либо компании и не разместил эту информацию рядом с логотипом организации, которую он представляет.

Та же ситуация с информационными ресурсами. Газетам, сайтам не нужно покупать лицензию, если опять же они не создают ложное представление о причастности к соревнованию, как якобы некие организаторы или партнеры. Например, розыгрыш в СМИ (скажем, на радио) билетов на турнир надо согласовывать с организаторами. За все, что связано с коммерцией и рекламой, нужно будет заплатить федерации. Но и в некоторых частных ситуациях могут возникнуть проблемы, так как многое будет зависеть от позиции правообладателя - организатора соревнований.

Главное сегодня

Названа дата прощания с Олегом Табаковым
МИД РФ: Операция в Восточной Гуте не противоречит резолюции ООН
Российская армия получила пневматические "Искандеры"
Причиной крушения самолета в Катманду могла стать ошибка пилотов
Минобороны: Российский Ил-76 не нарушал границ Эстонии