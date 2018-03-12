Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О космической деятельности""

Принят Государственной Думой 21 февраля 2018 годаОдобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 20 августа 1993 года N 5663-I "О космической деятельности" (Российская газета, 1993, 6 октября; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 50, ст. 5609; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 10, ст. 834; N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 636; N 52, ст. 5497; 2009, N 1, ст. 17, 21; 2011, N 48, ст. 6732; 2015, N 29, ст. 4342) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 5 дополнить абзацами следующего содержания:

"определяет оператора федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса (далее также - федеральный фонд данных) и его полномочия;

устанавливает порядок создания и ведения федерального фонда данных и порядок передачи федеральными органами исполнительной власти, подведомственными им бюджетными и казенными учреждениями копий данных дистанционного зондирования Земли из космоса (далее также - данные) для включения в федеральный фонд данных;

устанавливает порядок взаимодействия федерального фонда данных с другими государственными фондами;

устанавливает порядок и особенности предоставления данных, получаемых с космических аппаратов.";

2) в части второй статьи 6:

а) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:

"организует создание и ведение федерального фонда данных;";

б) абзацы семнадцатый и восемнадцатый считать соответственно абзацами восемнадцатым и девятнадцатым;

3) дополнить разделом VIII следующего содержания:

"Раздел VIII. Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса

Статья 31. Назначение и содержание федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса

1. В целях эффективного использования данных, получаемых с космических аппаратов, созданных за счет средств федерального бюджета (далее - государственные космические аппараты), а также данных, получаемых с космических аппаратов, созданных за счет средств физических и юридических лиц и не относящихся к государственным космическим аппаратам (далее - негосударственные космические аппараты), и закупаемых за счет средств федерального бюджета, Российская Федерация обеспечивает создание и ведение федерального фонда данных.

2. Данными дистанционного зондирования Земли из космоса являются первичные данные, получаемые непосредственно с помощью аппаратуры дистанционного зондирования Земли, установленной на борту космического аппарата, и передаваемые или доставляемые на Землю из космоса посредством электромагнитных сигналов, фотопленки, магнитной ленты или какими-либо другими способами, а также материалы, полученные в результате обработки первичных данных, осуществляемой в целях обеспечения возможности их использования.

Пространственные данные не относятся к данным дистанционного зондирования Земли из космоса.

3. Федеральный фонд данных включает в себя:

данные, получаемые с государственных космических аппаратов;

данные, получаемые с негосударственных космических аппаратов и закупаемые уполномоченным органом по космической деятельности за счет средств федерального бюджета;

копии данных, получаемых с негосударственных космических аппаратов, закупаемых федеральными органами исполнительной власти, подведомственными им бюджетными и казенными учреждениями за счет средств федерального бюджета и передаваемых в федеральный фонд данных;

копии данных, получаемых с негосударственных космических аппаратов и передаваемых в федеральный фонд данных их правообладателями безвозмездно;

информацию о данных и копиях данных, содержащихся в федеральном фонде данных (далее также - метаданные);

информацию о данных и копиях данных, получаемых с космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического назначения, содержащихся в едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.

4. Информация, содержащаяся в федеральном фонде данных, является государственным информационным ресурсом.

5. Копии данных, получаемых с негосударственных космических аппаратов, должны передаваться в федеральный фонд данных федеральными органами исполнительной власти, подведомственными им бюджетными и казенными учреждениями, осуществляющими закупку указанных данных, за исключением федерального органа исполнительной власти в области обороны, подведомственных ему бюджетных и казенных учреждений и федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, подведомственных ему казенных учреждений.

6. Федеральный фонд данных находится в ведении уполномоченного органа по космической деятельности.

7. Ведение федерального фонда данных, в том числе включение данных и копий данных в федеральный фонд данных, их учет, хранение и предоставление заинтересованным лицам, а также создание, хранение метаданных и размещение их на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", осуществляется оператором федерального фонда данных.

8. Данные, получаемые с космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического назначения, хранятся в федеральном фонде данных и в едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.

Регламент информационного взаимодействия федерального фонда данных и единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении утверждается уполномоченным органом по космической деятельности совместно с федеральным органом исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

9. Регламент информационного взаимодействия федерального фонда данных и федерального фонда пространственных данных утверждается Правительством Российской Федерации.

Статья 32. Предоставление данных и копий данных, содержащихся в федеральном фонде данных

1. Предоставление данных и копий данных, содержащихся в федеральном фонде данных, осуществляется по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также подведомственных им государственных и муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий и иных юридических и физических лиц не позднее 10 рабочих дней со дня обращения.

2. Предоставление данных и копий данных, содержащихся в федеральном фонде данных, осуществляется за плату.

Данные и копии данных, содержащиеся в федеральном фонде данных, предоставляются бесплатно:

федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в целях использования данных и копий данных при осуществлении ими своих функций или реализации ими своих полномочий;

юридическому лицу независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, в случае исполнения ими контракта на закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд. При этом данные и копии данных предоставляются только в объеме, необходимом для исполнения такого контракта.

3. Порядок определения размера платы за предоставление данных и копий данных, содержащихся в федеральном фонде данных, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Плата, получаемая за предоставление данных и копий данных, содержащихся в федеральном фонде данных, зачисляется в доход федерального бюджета.

4. Порядок предоставления данных и копий данных, содержащихся в федеральном фонде данных, устанавливается уполномоченным органом по космической деятельности и включает в себя в том числе форму заявки о предоставлении данных и копий данных, порядок и способы ее подачи, а также порядок внесения платы за предоставление данных и копий данных.

Статья 33. Информация о данных и копиях данных, хранящихся в федеральном фонде данных

1. Для упрощения процедуры идентификации данных и копий данных в федеральном фонде данных формируются метаданные, которые включают в себя информацию об основных характеристиках данных и копий данных.

2. Метаданные формируются, хранятся и предоставляются оператором федерального фонда данных.

3. Требования к форме и содержанию метаданных, включая состав основных характеристик, необходимых для идентификации данных и копий данных, устанавливаются уполномоченным органом по космической деятельности.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин