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12.03.2018 20:51
Рубрика: Власть

Жалоб меньше - решений больше

Конституционный суд России за год рассмотрел рекордное число дел
Текст: Владимир Сивицкий ( руководитель секретариата Конституционного суда РФ)
Российская газета - Федеральный выпуск №7514 (51)
Часто задают вопрос - как меняется количество обращений в Конституционный суд России за время его работы? Были, конечно, пиковые по нагрузке годы - прежде всего рекордный 2009-й (более 20 тысяч обращений), 2011-й (более 19 тысяч), в какой-то степени 2010-й и 2012-й (свыше 18 тысяч). А в остальном в 2002-2008 гг., 2013-2017 гг. - порядка 14-16 с лишним тысяч обращений в год, без четкого тренда к увеличению или снижению количества. Например, в 2017 году обращений было 14 638 - ненамного, но больше, чем в 2015 и 2016 гг.

Любопытно, что иногда увеличение количества обращений связано отнюдь не с какими-то тенденциями в законодательстве и в правоприменении, а с опасениями граждан относительно возможных законодательных новаций. Так, например, именно в пиковые по количеству обращений годы в КС поступали многочисленные протесты против введения ювенальной юстиции, при том, что какие-то конкретные нормативные положения не оспаривались, да и не могли оспариваться за их отсутствием.

Но что действительно является тенденцией - это повышение качества обращений в КС, то есть растет число обращений, соответствующих формальным требованиям. Безусловно, и до сих пор встречаются жалобы граждан, пытающихся проверить в КС судебные решения, действия и бездействие органов и должностных лиц или конституционность закона, не примененного в конкретном деле заявителя. Удивительно, но факт, приходили даже обращения, подписанные адвокатом, с требованием о пересмотре Конституционным судом судебного решения. Сейчас такого уже давно не видели. Можно констатировать рост юридической грамотности граждан.

Постановление Конституционного суда о соотношении МРОТ с "северными" коэффициентами защитило права многих  людей

Случается, человек излагает свою беду и просит о помощи. Сотрудники секретариата КС всегда с вниманием относятся к таким обращениям, в которых содержится "крик души". Мы стараемся разъяснить порядок защиты прав, в наиболее острых случаях пересылаем в государственные органы. И то, что таких обращений тоже становится меньше, свидетельствует о том, что институты, призванные помочь гражданам в тяжелой жизненной ситуации, - уполномоченные по правам человека, ребенка, предпринимателей, социальные службы, суды - часто помогают людям разрешить ситуацию.

Если обращение не соответствует формальным требованиям, то секретариат уведомляет об этом заявителя. Если соответствует - вопрос требует изучения судьями. В 2008 году количество определений КС впервые перевалило за одну тысячу, и в дальнейшем общим трендом стал рост их числа. Так, в 2011 году определений было почти две тысячи, в 2014-м - более трех тысяч. В прошлом году, кстати, достигнута новая планка - 3197 определений: самое большое количество за всю историю суда.

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Интересно, что постоянное увеличение количества определений КС влияет на количество обращений. Это происходит следующим образом. Данный вид решений не относится к итоговым, но тем не менее суть содержания большинства определений в том, что КС констатирует: в поставленном вопросе нет реальной конституционной проблемы. То есть фактически подтверждает, что норма, оспоренная в обращении, по которому принято определение, конституционна. Каждый, кто хочет обратиться в КС по этому же вопросу, может ознакомиться с принятыми определениями суда на официальном сайте и подумать, стоит ли тратить усилия на подготовку обращения. Вот такой получается парадокс - чем больше определений, тем, соответственно, меньше в перспективе обращений, так как соответствующий вопрос уже разъяснен.

Влияют на количество обращений и постановления КС. Например, в прошлом году принято постановление, касающееся соотношения МРОТ с "северными" надбавками и коэффициентами, которое защитило права многих трудящихся. Соответственно, у многих людей исчез повод для обращения в КС - волнующий их вопрос был решен. Для справки - в 2017 году вынесено 40 постановлений (больше, чем когда-либо ранее). Но на самом деле количество постановлений не очень зависит от КС: он ведь не проверяет нормы по собственной инициативе - только на основании обращения, в котором поставлен вопрос о проверке нормы, в вопросе о конституционности которой есть неопределенность.

В прошлом году  КС вынес 3197  определений  и 40 постановлений, и тех, и других было больше, чем когда-либо ранее

Как правило, заявитель может рассчитывать, что через шесть месяцев после подачи обращения, если дело будет принято к рассмотрению, выносится итоговое решение. А ведь логика такова - чем быстрее решается проблема, тем меньше потенциальных заявителей.

В заключение еще немного статистики. В рекордном по числу обращений в Конституционный суд Российской Федерации 2009 году граждане из России обращались в ЕСПЧ 33 550 раз. В последующие два года - еще больше, свыше 40 000. То есть количество обращений в ЕСПЧ было более чем в два раза больше, чем в Конституционный суд. А в 2017 году граждане из России отправили в ЕСПЧ уже 7747 жалоб, то есть почти в два раза меньше жалоб, чем в Конституционный суд. Видимо, это лишнее подтверждение того, что некоторое снижение количества обращений в Конституционный суд по сравнению с "рекордными годами" обусловлено не снижением авторитета Конституционного суда, а другими факторами, к которым можно отнести как успехи в защите прав человека в России на ординарном внутригосударственном уровне, так и все лучшее понимание потенциальными заявителями компетенции Конституционного суда и ЕСПЧ.

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