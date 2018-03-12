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12.03.2018 06:47
Рубрика: Экономика

Курс рубля на ближайшие две недели уже определен

Текст: Тарас Фомченков
Сегодня рубль имеет шансы на укрепление курса и к доллару и евро, рассказал "Российской газете" профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Борис Хейфец.

За выходные в России никаких серьезных событий на мировом рынке, которые могли бы сгладить эту тенденцию, не произошло, считает он.

Доллар и евро начали дешеветь в преддверии длинных выходных

- При этом на ближайшие две недели, - продолжил эксперт, - курс рубля будет достаточно стабильным.

На руку национальной валюте играет и благоприятный международный фон, в частности, договоренность о переговорах США и Северной Кореи, которые могу состояться до мая 2018 года.

Есть, правда, один не очень неблагоприятный фактор, связанный с вероятной торговой войной между США и Европой, которая может возникнуть в результате повышения Новым Светом пошлин на сталь и алюминий. Впрочем, она, если и начнется, сначала приведет в беспорядок соотношения курсов доллара и евро. А на рубль будет влиять опосредованно.

Фото: depositphotos.com
В марте сменится лидер в гонке рубля, доллара и евро

В последний день торгов перед праздниками рубль ослабел и к доллару, и к евро. Однако такая тенденция наблюдалась в рамках утренних торгов, к вечеру ситуация изменилась на обратную - национальная валюта начала укрепляться и к доллару, и к евро. Причина банальна - стоимость нефти подскочила выше 65 долларов за баррель на фоне позитивной информации вокруг Корейского полуострова, а также неплохих данных американской статистики, в частности, по рынку труда.

Официальный курс доллара на сегодня составляет 56 рублей 80 копеек (укрепление на 30 копеек). За один евро дают 70 рублей 53 копейки (укрепление на 80 копеек).

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