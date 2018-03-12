Легендарный сервис "Яндекса" закроется навсегда

12.03.2018, 14:30 Текст: Антон Благовещенский

27 апреля команда "Яндекса" начнет переносить пользовательские снимки, хранящиеся на сервисе "Фотки", на "Яндекс.Диск".

Перенести фотографии на "Диск" можно, нажав кнопку "Переехать". После этого загрузить новые фотографии на "Фотки" будет нельзя, однако снимки, загруженные ранее, будут доступны по-прежнему, говорится в сообщении.

Объем облачного хранилища будет бесплатно увеличен, чтобы переносе фотографий свободного места не стало меньше, обещают в компании. Снимки и комментарии к ним будут храниться в специальном альбоме, где их можно просматривать и редактировать.

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Что касается альбомов, то они переедут в папку с альбомами с сохранением всех настроек, включая настройки приватности.

"Яндекс.Фотки" были запущены в 2007 году, то есть более десяти лет назад. В компании отмечают, что за последние полгода только пять процентов владельцев аккаунтов в "Яндексе" посещали сервис.

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